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29 de abril de 2026

ESTUDIANTE DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ BECA DEL SISTEMA DE INGRESO PRIORITARIO DE EQUIDAD EDUCATIVA (SIPEE)

​Víctor Escuti, egresado del Liceo Juan Bautista Contardi, se convirtió en el primer beneficiario del convenio entre el municipio y la Universidad de Chile, accediendo a un aporte económico para cursar Ingeniería Comercial.

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Por primera vez desde la creación del convenio entre la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de Chile, un estudiante de la educación pública de la comuna accedió a la Beca del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE). Se trata de Víctor Escuti Babani, quien inició sus estudios de Ingeniería Comercial en 2026.

El Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) es una vía especial de admisión de la Universidad de Chile, dirigida a estudiantes de excelencia académica que hayan cursado 3° y 4° medio en establecimientos públicos y que no alcancen el puntaje requerido por la vía regular.

"La Municipalidad de Punta Arenas suscribió un convenio con la Universidad de Chile hace tres años, justamente para que alumnos de colegios públicos, que son muy buenos estudiantes, puedan acceder por una vía especial. Este convenio contempla una beca equivalente a un millón y medio de pesos, para que la Universidad de Chile la administre y entregue los recursos mensualmente en diez cuotas", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Asimismo, el jefe comunal destacó que "estamos abriendo este camino para que más alumnos puedan postular a este sistema, quienes contarán con el apoyo de la Municipalidad por cinco años, que es la duración de estas carreras, en el marco de este convenio firmado con la Universidad de Chile".

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que aún existen nueve cupos disponibles y señaló que "uno de los requisitos es haber estudiado en establecimientos públicos de Punta Arenas, tener un promedio mínimo de 5,5, pertenecer a la población más vulnerable de la comuna y haber rendido la PAES del año en que se postula a la beca".

La madre del estudiante, Paola Babani, valoró el apoyo recibido, destacando el esfuerzo detrás de este logro. "Víctor se ha esforzado mucho para estar donde está, y también como familia. Mandar un hijo a Santiago a estudiar es un costo altísimo. Agradezco al municipio por esta gestión y por el aporte que nos van a entregar, porque nos va a servir a todos", afirmó.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer el acceso equitativo a la educación superior, apoyando a estudiantes destacados de la educación pública para que puedan concretar sus proyectos académicos en una de las principales universidades del país.


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