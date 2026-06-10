10 DE JUNIO DE 1940: ITALIA DECLARÓ LA GUERRA A FRANCIA Y GRAN BRETAÑA

Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940, según informó El Magallanes en una edición marcada por el ingreso formal del país al conflicto europeo. La decisión de Benito Mussolini abrió un nuevo frente y modificó el escenario político y militar de la Segunda Guerra Mundial.

El diario también publicó reportes del Alto Mando alemán, que aseguraban que el avance continuaba en un frente de 350 kilómetros y que las operaciones se desarrollaban cerca de Le Havre, Rouen y París. Francia enfrentaba una situación cada vez más compleja, mientras la guerra ampliaba su alcance territorial.

En el ámbito nacional, la agenda incluía la discusión interna del radicalismo, la reparación del vapor “Copiapó” y la conmemoración del primer centenario de la creación del kindergarten en Chile. La edición combinaba así las preocupaciones cotidianas del país con uno de los momentos decisivos de la historia contemporánea.

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