POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ REACT EN VIVO DE LA SEÑAL OFICIAL DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Polar Comunicaciones invita a la comunidad a conectarse este sábado 4 de julio a una transmisión especial en formato react, que acompañará la señal limpia oficial del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. El espacio permitirá seguir las imágenes del evento junto a los comentarios, reacciones y conversaciones de los panelistas.

La transmisión estará disponible en las cuentas oficiales de Polar Comunicaciones en YouTube, Facebook e Instagram. Durante la jornada, quienes estén conectados podrán enviar sus comentarios, responder preguntas, participar en diferentes dinámicas y concursar por premios aportados por las marcas auspiciadoras.



En esta primera edición del react estarán presentes Gasco, Arca, Sánchez y Sánchez, Rofill, La Sal, Recasur, Blumar, La Caja y Cafetería Zoé, empresas que se sumaron a este nuevo formato con regalos y sorpresas para quienes participen durante la transmisión.

La audiencia podrá comunicarse a través de los comentarios en las redes sociales de Polar Comunicaciones o enviar sus mensajes al WhatsApp +56 9 9345 3426, ingresando directamente a https://w.app/polarcomunicaciones.

La invitación es a conectarse, comentar y disfrutar la histórica 30ª versión del Carnaval de Invierno a través de las plataformas digitales de Polar Comunicaciones.