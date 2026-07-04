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4 de julio de 2026

POLAR COMUNICACIONES TRANSMITIRÁ REACT EN VIVO DE LA SEÑAL OFICIAL DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Este sábado 4 de julio, Polar Comunicaciones estrenará un react en vivo de la 30ª versión del Carnaval de Invierno, con transmisión simultánea a través de YouTube, Facebook e Instagram, premios y participación directa de la audiencia.

react IA

Polar Comunicaciones invita a la comunidad a conectarse este sábado 4 de julio a una transmisión especial en formato react, que acompañará la señal limpia oficial del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. El espacio permitirá seguir las imágenes del evento junto a los comentarios, reacciones y conversaciones de los panelistas.

La transmisión estará disponible en las cuentas oficiales de Polar Comunicaciones en YouTube, Facebook e Instagram. Durante la jornada, quienes estén conectados podrán enviar sus comentarios, responder preguntas, participar en diferentes dinámicas y concursar por premios aportados por las marcas auspiciadoras.

En esta primera edición del react estarán presentes Gasco, Arca, Sánchez y Sánchez, Rofill, La Sal, Recasur, Blumar, La Caja y Cafetería Zoé, empresas que se sumaron a este nuevo formato con regalos y sorpresas para quienes participen durante la transmisión.

La audiencia podrá comunicarse a través de los comentarios en las redes sociales de Polar Comunicaciones o enviar sus mensajes al WhatsApp +56 9 9345 3426, ingresando directamente a https://w.app/polarcomunicaciones.

La invitación es a conectarse, comentar y disfrutar la histórica 30ª versión del Carnaval de Invierno a través de las plataformas digitales de Polar Comunicaciones.

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POLAR COMUNICACIONES REALIZARÁ COBERTURA ESPECIAL DE LA 30ª VERSIÓN DEL CARNAVAL DE INVIERNO

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