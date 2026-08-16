16 de agosto de 2026
FESTIVAL DE LA CANCIÓN DÁLMATA DE ŠIBENIK CELEBRARÁ SU 29.ª EDICIÓN EN CROACIA
El tradicional festival croata se realizará los días 21 y 22 de agosto en Šibenik y podrá ser seguido por internet a través de YouTube, acercando la música y el patrimonio dálmata a comunidades croatas y sus descendientes en distintos países.
Los días 21 y 22 de agosto de 2026 se realizará en Šibenik, Croacia, la 29.ª edición del Festival de la Canción Dálmata de Šibenik, uno de los encuentros musicales dedicados a la preservación de la canción dálmata y el patrimonio cultural croata. La organización busca acercar esta tradición a los croatas y sus descendientes en todo el mundo, incluyendo la comunidad croata en Chile.
El festival fue fundado en 1998 y reúne a intérpretes, compositores, cantautores y klapas dálmatas de Croacia y otros países. Uno de sus principales elementos distintivos es la realización de presentaciones en vivo acompañadas por una gran orquesta de más de 20 músicos, bajo la dirección de un director de orquesta. El certamen cuenta además con ocho nominaciones a los Premios Porin y cinco galardones obtenidos.
La primera jornada, programada para el 21 de agosto, estará dedicada a Krsto Juras, reconocido poeta y letrista croata. En tanto, el 22 de agosto se desarrollará la jornada competitiva, donde se presentarán nuevas composiciones originales junto a jóvenes cantautores, destacados intérpretes y klapas dálmatas.
La edición de este año también podrá seguirse fuera de Croacia a través de YouTube, gracias a la digitalización realizada por la organización. La directora artística del festival, Tommi Mischell, destacó la cantidad de composiciones de calidad recibidas para esta edición, que marcará nuevamente un encuentro entre la tradición musical dálmata y nuevas generaciones de artistas.
El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.
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