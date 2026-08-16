FESTIVAL DE LA CANCIÓN DÁLMATA DE ŠIBENIK CELEBRARÁ SU 29.ª EDICIÓN EN CROACIA

Los días 21 y 22 de agosto de 2026 se realizará en Šibenik, Croacia, la 29.ª edición del Festival de la Canción Dálmata de Šibenik, uno de los encuentros musicales dedicados a la preservación de la canción dálmata y el patrimonio cultural croata. La organización busca acercar esta tradición a los croatas y sus descendientes en todo el mundo, incluyendo la comunidad croata en Chile.

El festival fue fundado en 1998 y reúne a intérpretes, compositores, cantautores y klapas dálmatas de Croacia y otros países. Uno de sus principales elementos distintivos es la realización de presentaciones en vivo acompañadas por una gran orquesta de más de 20 músicos, bajo la dirección de un director de orquesta. El certamen cuenta además con ocho nominaciones a los Premios Porin y cinco galardones obtenidos.

La primera jornada, programada para el 21 de agosto, estará dedicada a Krsto Juras, reconocido poeta y letrista croata. En tanto, el 22 de agosto se desarrollará la jornada competitiva, donde se presentarán nuevas composiciones originales junto a jóvenes cantautores, destacados intérpretes y klapas dálmatas.

La edición de este año también podrá seguirse fuera de Croacia a través de YouTube, gracias a la digitalización realizada por la organización. La directora artística del festival, Tommi Mischell, destacó la cantidad de composiciones de calidad recibidas para esta edición, que marcará nuevamente un encuentro entre la tradición musical dálmata y nuevas generaciones de artistas.

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