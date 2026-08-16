Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de agosto de 2026

FESTIVAL DE LA CANCIÓN DÁLMATA DE ŠIBENIK CELEBRARÁ SU 29.ª EDICIÓN EN CROACIA

​El tradicional festival croata se realizará los días 21 y 22 de agosto en Šibenik y podrá ser seguido por internet a través de YouTube, acercando la música y el patrimonio dálmata a comunidades croatas y sus descendientes en distintos países.

FESTIVAL DÁLMATA

Los días 21 y 22 de agosto de 2026 se realizará en Šibenik, Croacia, la 29.ª edición del Festival de la Canción Dálmata de Šibenik, uno de los encuentros musicales dedicados a la preservación de la canción dálmata y el patrimonio cultural croata. La organización busca acercar esta tradición a los croatas y sus descendientes en todo el mundo, incluyendo la comunidad croata en Chile.

El festival fue fundado en 1998 y reúne a intérpretes, compositores, cantautores y klapas dálmatas de Croacia y otros países. Uno de sus principales elementos distintivos es la realización de presentaciones en vivo acompañadas por una gran orquesta de más de 20 músicos, bajo la dirección de un director de orquesta. El certamen cuenta además con ocho nominaciones a los Premios Porin y cinco galardones obtenidos.

La primera jornada, programada para el 21 de agosto, estará dedicada a Krsto Juras, reconocido poeta y letrista croata. En tanto, el 22 de agosto se desarrollará la jornada competitiva, donde se presentarán nuevas composiciones originales junto a jóvenes cantautores, destacados intérpretes y klapas dálmatas.

La edición de este año también podrá seguirse fuera de Croacia a través de YouTube, gracias a la digitalización realizada por la organización. La directora artística del festival, Tommi Mischell, destacó la cantidad de composiciones de calidad recibidas para esta edición, que marcará nuevamente un encuentro entre la tradición musical dálmata y nuevas generaciones de artistas.


concejalrisco

CONCEJAL JORGE RISCO LLAMA A REDEFINIR EL FUTURO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO DE LA PATAGONIA: "NO SE TRATA DE HACER EL FESTIVAL PORQUE ES COSTUMBRE HACERLO"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALÍA ALERTA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES: HAY 46 INVESTIGACIONES VIGENTES

Leer Más

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

El fiscal regional Cristián Crisosto informó que las indagatorias involucran 64 delitos, mientras que entre 2023 y julio de 2026 se contabilizan 214 hechos que afectan a 77 víctimas únicas.

urv6Nb5HF
nuestrospodcast
FESTIVAL DÁLMATA

FESTIVAL DE LA CANCIÓN DÁLMATA DE ŠIBENIK CELEBRARÁ SU 29.ª EDICIÓN EN CROACIA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
FESTIVAL DÁLMATA

FESTIVAL DE LA CANCIÓN DÁLMATA DE ŠIBENIK CELEBRARÁ SU 29.ª EDICIÓN EN CROACIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenido13082026

CARABINEROS DETIENE A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS TRAS FISCALIZACIÓN VEHICULAR EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.