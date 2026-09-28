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28 de septiembre de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJALES CUESTIONAN PROCESO DE DESALOJO EN VILLA LAS ETNIAS Y PIDEN MESA DE TRABAJO

Por Jonathan Cárcamo y Dalivor Eterovic

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Los concejales Dalivor Eterovic y Jonathan Cárcamo, manifestamos nuestra profunda preocupación por la manera en que la Delegación Presidencial, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el ministro Iván Poduje han abordado el proceso de desalojo del asentamiento Villa Las Etnias, en Punta Arenas.


La experiencia de nuestra región demuestra que los conflictos pueden resolverse mediante el diálogo, la coordinación institucional y la búsqueda de soluciones concretas. Una intervención de esta magnitud exige acompañamiento y alternativas que eviten agravar la vulnerabilidad de las familias afectadas.


En Villa Las Etnias residen aproximadamente 90 familias. Según lo informado por el Serviu, el plazo para la desocupación voluntaria vence el 19 de octubre y el desalojo está previsto para el 26 del mismo mes, si permanecen personas en el lugar.


Reconocemos la necesidad de abordar los problemas que este asentamiento genera en su entorno y las condiciones precarias en que viven sus habitantes. Sin embargo, su salida debe desarrollarse mediante un proceso planificado y digno, con especial protección para los niños, niñas, adolescentes y personas mayores.


El cumplimiento de las normas debe ir acompañado de una respuesta social efectiva. La acción del Estado no puede limitarse al desalojo: debe movilizar a las instituciones competentes para ofrecer orientación, acompañamiento y alternativas habitacionales acordes con la situación de cada familia.


Por ello, solicitamos a las autoridades de Gobierno que informen públicamente:


1. El número actualizado de familias y personas que habitan el asentamiento, con información desagregada sobre niños, niñas, adolescentes y personas mayores, resguardando sus datos personales.
2. Cuántas familias podrán acceder a subsidios de arriendo, en qué plazos y con qué apoyo para encontrar una vivienda.
3. Qué alternativas se ofrecerán a quienes no cumplan los requisitos de ese beneficio, para evitar que queden sin alojamiento.


La ciudadanía merece claridad sobre este proceso. La misma diligencia que se exige a las familias de Villa Las Etnias debe reflejarse en la fiscalización de los beneficios habitacionales, incluidos aquellos que involucran a autoridades políticas. La igualdad de trato y la protección de los recursos destinados a las familias vulnerables deben orientar toda actuación del Estado.


Finalmente, solicitamos reevaluar los plazos y las condiciones del desalojo, establecer una mesa de trabajo con las familias y las instituciones competentes, y presentar un plan de apoyo verificable antes de ejecutar la medida. Recuperar los terrenos y atender los problemas del sector requiere una respuesta responsable, que ponga en el centro la dignidad y la protección de las personas.

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