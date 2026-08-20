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20 de agosto de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA | EL COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES REGIONAL MAGALLANES A.G. EXIGE RESPUESTAS CONCRETAS ANTE LA SITUACIÓN DEL LICEO MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ

La etapa de constituir mesas de trabajo está superada. Las instancias de diálogo con los estamentos y las autoridades ya han sido instaladas, pero la falta de compromisos reales y de respuestas efectivas continúa erosionando la confianza de todas nuestras comunidades escolares.

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Desde la Directiva Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G., nos dirigimos a la Comunidad Educativa, a la opinión pública y, de manera categórica, a las autoridades del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), a la Alcaldía y al Gobierno.

 
La etapa de constituir mesas de trabajo está superada. Las instancias de diálogo con los estamentos y las autoridades ya han sido instaladas, pero la falta de compromisos reales y de respuestas efectivas continúa erosionando la confianza de todas nuestras comunidades escolares.

 
Hacemos un llamado de alerta frente a los graves hechos que afectan hoy al Liceo María Behety de Menéndez:

 
Incumplimiento de compromisos: El terreno del liceo fue cedido de manera temporal en el año 2023 para el funcionamiento provisorio del Cesfam 18 de Septiembre por un plazo acotado. Hoy, la pretensión de extender dicho uso mediante un comodato por hasta 20 años resulta inaceptable y vulnera abiertamente los acuerdos pactados.
Impacto en el desarrollo integral: La privación de este patio limita directamente la recreación, las actividades deportivas y el desarrollo integral de las y los estudiantes, además de haber quedado en el olvido, las mejoras prometidas para el establecimiento en infraestructura, equipamiento y especialidades.
Pérdida de credibilidad pedagógica y ética: Si como Docentes y adultos ya no podemos confiar en la palabra de las autoridades ante acuerdos no respetados, ¿Qué señal pedagógica y ética le estamos entregando a nuestros estudiantes? No podemos permitir que las futuras generaciones crezcan bajo la premisa de que las promesas de las Instituciones no se cumplen.
Exigencia de gestos concretos de credibilidad: Las autoridades actuales y los compromisos heredados deben respaldarse con hechos. Exigimos un hito concreto y un plazo definitivo para la restitución del espacio que le pertenece a la Comunidad del Liceo María Behety de Menéndez.

 
Respetamos con firmeza a las/los estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación. Exigimos a las autoridades competencias reales, plazos vinculantes y soluciones inmediatas. La Educación Pública se defiende con hechos, no con palabras.


DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.

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