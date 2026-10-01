BRINDIS DESDE EL FIN DEL MUNDO: LA CERVEZA CENTENARIA Y EL GIN FAMILIAR DE MAGALLANES CRUZAN FRONTERAS

Desde el extremo sur de Chile, la oferta de Magallanes empieza a ganar espacio en los restaurantes y bares del mundo, no solo a través de sus excelentes pescados y mariscos, sino también en sus cervezas y bebidas espirituosas.

La directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich, explica que "son productos que llevan la identidad de la Patagonia, con sus características únicas que la hacen tan especial, especialmente por la calidad prístina de sus aguas, que creemos tienen una oportunidad en un mercado tan diverso y competitivo".

Covacevich indicó que durante este año dos compañías a escala muy distinta: una cervecería de tamaño grande y una destilería de gin que es una microempresa, han tenido experiencias positivas entrando a mercados de exportación, en ambos casos con el apoyo y asesoría de ProChile.

El caso más tradicional es el de Cervecería Austral, fundada en Punta Arenas en 1896 con el propósito de instalar una planta cervecera en la Patagonia. Más de un siglo después, la compañía mantiene toda su producción en la misma ciudad y se presenta como la cervecería más austral del mundo.

Hace algunos años comenzó a desarrollar su estrategia exportadora y hoy tiene presencia en Estados Unidos y Europa, particularmente en España, además de envíos esporádicos a otros destinos. En 2026 dio un paso más: con apoyo de ProChile participó en la feria internacional APAS, en São Paulo, donde generó contactos comerciales, realizó muestras de producto y avanzó en la apertura del mercado brasileño.

Lucas Prieto, export manager de la empresa, explicó que exportar responde, entre otros factores, a "la necesidad de diversificar mercados y fortalecer el posicionamiento de la marca fuera de Chile". En ese camino destacó el acompañamiento de ProChile, que ha incluido participación en ferias, acciones comerciales y contactos con oficinas y potenciales compradores en otros países. Concretar la llegada a Brasil es ahora el siguiente objetivo, y para eso APAS fue una instancia de prospección clave. Según Prieto, "ProChile facilitó el vínculo que permitió participar en la feria y podría seguir apoyando el proceso para transformar esos contactos en oportunidades de exportación".

La presencia internacional, agregó, también refuerza el valor de la marca y permite aprovechar los atributos de su origen. "Es una marca emblemática de Magallanes, emblemática para Chile", señaló, y sostuvo que ser la cerveza más austral del mundo es una credencial atractiva para los consumidores extranjeros. A su juicio, el reconocimiento también se construye con el "boca a boca": turistas que conocen el producto en Punta Arenas y luego lo buscan en otros mercados.

La misma travesía, pero a una escala completamente distinta, se vive en Puerto Natales, donde una microempresa familiar que produce gin concretó este año su primera exportación a Japón. El proyecto nació de la llegada a Chile de Kiera Shiels y su pareja, Matthew Oberg, quienes arribaron como turistas en 2015 y posteriormente se instalaron en la ciudad, donde desarrollaron el emprendimiento.

Su gin combina botánicos como maqui, cedrón y otros ingredientes con los elementos tradicionales de la elaboración de este destilado. Para sus fundadores, estar en el extremo sur es a la vez un desafío logístico y un sello diferenciador. Solo dos personas trabajan directamente en la producción, pero el emprendimiento también mantiene un bar, con lo que el equipo total alcanza las 14 personas.

En este caso, el aporte de ProChile estuvo ligado sobre todo a la preparación exportadora. Shiels realizó un curso de la institución, donde conoció aspectos del proceso como las certificaciones de origen, la trazabilidad, las órdenes de compra y la distribución de responsabilidades entre los distintos actores de una operación internacional. Según relató, ese aprendizaje les dio la confianza necesaria para concretar su primera exportación.

Emprender desde una zona tan austral y remota tiene sus particularidades, subrayó la empresaria: "son mayores costos de logística y la distancia han dificultado históricamente el acceso a mercados externos, pero la experiencia con Japón demuestra que esas barreras se pueden superar". Para Shiels, además, el vínculo con Puerto Natales es parte central del proyecto: allí tienen a sus dos hijas, consideran a la ciudad su hogar y participan y apoyan distintas actividades de la comunidad local.

La directora regional, Alejandra Covacevich, indicó que ambas experiencias son un ejemplo positivo de que "la región tiene un tremendo potencial para seguir mostrando al mundo que sus productos, tanto comidas como bebidas, son muy especiales y que su calidad y sabor pueden encantar a consumidores en cualquier lugar, por lo que vale la pena seguir avanzando en llegar a esos mercados más lejanos, en una tarea en que contarán con el apoyo de ProChile".