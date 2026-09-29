29 de septiembre de 2026
"CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A REDESCUBRIR EL LEGADO DEL GENERAL RAMÓN CAÑAS MONTALVA
En esta oportunidad, la charla presencial titulada "General Ramón Cañas Montalva: su legado en Punta Arenas y la Antártica Chilena" se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, en el hall del edificio central del INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.
¿Qué relación existe entre el Monumento al Ovejero, la reconstrucción del Fuerte Bulnes y la presencia de Chile en el Continente Blanco? Las respuestas a estas preguntas históricas serán el hilo conductor de una nueva edición del tradicional ciclo de divulgación "Ciencia y Chocolate", organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH).
En esta oportunidad, la charla presencial titulada "General Ramón Cañas Montalva: su legado en Punta Arenas y la Antártica Chilena" se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, en el hall del edificio central del INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.
A cargo de la exposición estará el Mayor Eduardo Aguilera Bravo, del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE). A través de fotografías históricas, anécdotas y un recorrido por lugares reconocibles de Punta Arenas, la presentación abordará el valioso aporte del general Cañas Montalva al ámbito cultural y deportivo de Magallanes, su visión sobre la proyección antártica de Chile y su rol determinante en el impulso para la instalación de la base General Bernardo O'Higgins.
"Ciencia y Chocolate" es un espacio abierto a la ciudadanía que busca acercar el conocimiento científico e histórico de forma amena, fortaleciendo la identidad regional y el vínculo de la comunidad con el Continente Blanco.
La invitación es totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad magallánica, para reunirse en torno a una taza de chocolate caliente, conversar y reflexionar sobre la vida y el legado de esta figura clave en la historia local y la geopolítica nacional.
El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).
EN RADIO POLAR: DICHOS DE MINISTRO BARROS SOBRE LAS FALKLAND/MALVINAS PROVOCAN PERPLEJIDAD EN LA CANCILLERÍA
Con perplejidad reaccionó la Cancillería al enterarse de las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre las Islas Malvinas.
Con perplejidad reaccionó la Cancillería al enterarse de las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre las Islas Malvinas.