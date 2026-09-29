Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

29 de septiembre de 2026

"CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A REDESCUBRIR EL LEGADO DEL GENERAL RAMÓN CAÑAS MONTALVA

En esta oportunidad, la charla presencial titulada "General Ramón Cañas Montalva: su legado en Punta Arenas y la Antártica Chilena" se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, en el hall del edificio central del INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

cienciaychocolate-inach2026-2

¿Qué relación existe entre el Monumento al Ovejero, la reconstrucción del Fuerte Bulnes y la presencia de Chile en el Continente Blanco? Las respuestas a estas preguntas históricas serán el hilo conductor de una nueva edición del tradicional ciclo de divulgación "Ciencia y Chocolate", organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

En esta oportunidad, la charla presencial titulada "General Ramón Cañas Montalva: su legado en Punta Arenas y la Antártica Chilena" se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, en el hall del edificio central del INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

A cargo de la exposición estará el Mayor Eduardo Aguilera Bravo, del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE). A través de fotografías históricas, anécdotas y un recorrido por lugares reconocibles de Punta Arenas, la presentación abordará el valioso aporte del general Cañas Montalva al ámbito cultural y deportivo de Magallanes, su visión sobre la proyección antártica de Chile y su rol determinante en el impulso para la instalación de la base General Bernardo O'Higgins.

"Ciencia y Chocolate" es un espacio abierto a la ciudadanía que busca acercar el conocimiento científico e histórico de forma amena, fortaleciendo la identidad regional y el vínculo de la comunidad con el Continente Blanco.

La invitación es totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad magallánica, para reunirse en torno a una taza de chocolate caliente, conversar y reflexionar sobre la vida y el legado de esta figura clave en la historia local y la geopolítica nacional.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Harry Díaz_-2

COLUMNA DE OPINIÓN | EL CONTINENTE BLANCO EN UN PODCAST: LA URGENCIA DE DEMOCRATIZAR LA CIENCIA ANTÁRTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

EN RADIO POLAR: DICHOS DE MINISTRO BARROS SOBRE LAS FALKLAND/MALVINAS PROVOCAN PERPLEJIDAD EN LA CANCILLERÍA

Leer Más

Con perplejidad reaccionó la Cancillería al enterarse de las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre las Islas Malvinas. 

Con perplejidad reaccionó la Cancillería al enterarse de las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre las Islas Malvinas. 

ministrodefensa
nuestrospodcast
FP 5

COMENZÓ ENCUENTRO EMPRESARIAL PUNTA ARENAS – LAS ISLAS PARA EXPLORAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ABASTECIMIENTO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
cienciaychocolate-inach2026-2

"CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A REDESCUBRIR EL LEGADO DEL GENERAL RAMÓN CAÑAS MONTALVA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
volcamientonatales

CONDUCTOR RESULTA HERIDO DE GRAVEDAD TRAS VOLCAR CAMIONETA EN PUERTO NATALES: REGISTRÓ 1,57 G/L DE ALCOHOL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Diputado Alejandro Riquelme (3) (2)

DIPUTADO RIQUELME CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS Y PIDE AVANZAR EN REFORMA SOBRE DESTINO DE INTERNOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.