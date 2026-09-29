"CIENCIA Y CHOCOLATE" INVITA A REDESCUBRIR EL LEGADO DEL GENERAL RAMÓN CAÑAS MONTALVA

¿Qué relación existe entre el Monumento al Ovejero, la reconstrucción del Fuerte Bulnes y la presencia de Chile en el Continente Blanco? Las respuestas a estas preguntas históricas serán el hilo conductor de una nueva edición del tradicional ciclo de divulgación "Ciencia y Chocolate", organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

En esta oportunidad, la charla presencial titulada "General Ramón Cañas Montalva: su legado en Punta Arenas y la Antártica Chilena" se llevará a cabo este miércoles 30 de septiembre, a las 18:30 horas, en el hall del edificio central del INACH en Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

A cargo de la exposición estará el Mayor Eduardo Aguilera Bravo, del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército (CAAE). A través de fotografías históricas, anécdotas y un recorrido por lugares reconocibles de Punta Arenas, la presentación abordará el valioso aporte del general Cañas Montalva al ámbito cultural y deportivo de Magallanes, su visión sobre la proyección antártica de Chile y su rol determinante en el impulso para la instalación de la base General Bernardo O'Higgins.

"Ciencia y Chocolate" es un espacio abierto a la ciudadanía que busca acercar el conocimiento científico e histórico de forma amena, fortaleciendo la identidad regional y el vínculo de la comunidad con el Continente Blanco.

La invitación es totalmente abierta y gratuita para toda la comunidad magallánica, para reunirse en torno a una taza de chocolate caliente, conversar y reflexionar sobre la vida y el legado de esta figura clave en la historia local y la geopolítica nacional.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).