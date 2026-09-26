26 de septiembre de 2026
CARTELERA CULTURAL 26 DE SEPTIEMBRE
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
Noticias
Relacionadas
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA: COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS EXTENDIÓ SU SESIÓN POR MÁS DE TRES HORAS EN INTENSA JORNADA DE TRABAJO REGIONAL
La instancia efectuada en el Gobierno Regional reunió al Ministro de Defensa Nacional, la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, parlamentarios y la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Magallanes en un amplio e intersectorial diálogo territorial.
La instancia efectuada en el Gobierno Regional reunió al Ministro de Defensa Nacional, la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, parlamentarios y la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Magallanes en un amplio e intersectorial diálogo territorial.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.