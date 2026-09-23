DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO FISCALIZÓ FERIADO IRRENUNCIABLE Y TRANSPORTE INTERURBANO DURANTE FIESTAS PATRIAS

​Un total de 13 fiscalizaciones realizó la Dirección del Trabajo en Magallanes durante el fin de semana de Fiestas Patrias, en el marco de los programas destinados a verificar el cumplimiento del feriado obligatorio e irrenunciable del comercio y las normas laborales asociadas a las jornadas de conducción y descanso de los trabajadores del transporte interurbano de pasajeros.



De acuerdo con el balance regional, las fiscalizaciones al comercio este año finalizaron con una multa y un trabajador suspendido, cifras inferiores a las registradas en 2025, cuando se cursaron cuatro multas y se debió suspender a cinco trabajadores por incumplimientos asociados al feriado obligatorio e irrenunciable.



Así, el despliegue realizado durante este año permitió verificar en terreno el cumplimiento del derecho al descanso de los trabajadores del comercio durante los días 18 y 19 de septiembre, reforzando además la labor preventiva y de orientación que desarrolla la Dirección del Trabajo.



A esta labor se sumó este año la fiscalización al transporte interurbano de pasajeros, ámbito en el que se realizaron dos fiscalizaciones, con dos multas por un monto total de $4.235.280. Esta tarea estuvo orientada a verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales relacionadas con las jornadas de conducción y descanso de los trabajadores del sector.

Seremi del Trabajo destaca mayor cumplimiento observado en el comercio



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, valoró los resultados del despliegue regional y destacó especialmente la disminución de infracciones detectadas en el comercio.



“Este balance nos muestra que, manteniendo el mismo número de fiscalizaciones que el año pasado, observamos una disminución importante en los incumplimientos asociados al feriado irrenunciable del comercio. Esto da cuenta de un mayor conocimiento y cumplimiento de la normativa por parte de los empleadores, y valoramos especialmente que sean más los trabajadores y trabajadoras que pudieron ejercer efectivamente su derecho al descanso durante estas Fiestas Patrias”, señaló.



El seremi agregó que “la fiscalización y la prevención cumplen un rol complementario. Nuestro objetivo es que trabajadores y empleadores conozcan las reglas y que estas se cumplan, de manera que fechas como nuestro aniversario patrio puedan desarrollarse con normalidad, resguardando tanto los derechos laborales como las condiciones de seguridad de quienes trabajan”.



Dirección del Trabajo releva resultados de la fiscalización regional



La directora regional (s) del Trabajo, Viviana Ampuero, destacó el resultado registrado en el comercio y el trabajo desarrollado durante el período previo y durante los feriados.



“Como Dirección Regional del Trabajo estamos satisfechos con los resultados de nuestra fiscalización durante Fiestas Patrias. Tuvimos un mayor cumplimiento en el comercio, lo que da cuenta del efecto de la campaña de difusión previa sobre los deberes y derechos de trabajadores y empleadores, junto con el trabajo persistente de fiscalización que hemos desarrollado durante los últimos años. Todo ello nos permitió reducir el número de infracciones respecto de 2025”, explicó.



Ampuero añadió que “este año, además, incorporamos la fiscalización a buses interurbanos de la región, verificando el cumplimiento de los descansos legales de sus conductores. De esta manera, y tal como se realiza en el resto del país, contribuimos a resguardar también la seguridad de los pasajeros magallánicos, asegurando que los vehículos en los que se trasladan sean conducidos por trabajadores que han cumplido con sus tiempos de descanso”.



En materia de transporte interurbano de pasajeros, la autoridad regional explicó que el despliegue realizado durante este año permitió incorporar este sector a la fiscalización regional de Fiestas Patrias, verificando las condiciones relacionadas con jornadas y descansos de los conductores.



La Dirección del Trabajo mantiene disponibles sus canales de orientación para trabajadores y empleadores a través de www.dt.gob.cl y el teléfono 600 450 4000.

