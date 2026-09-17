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17 de septiembre de 2026

SEREMI DE GOBIERNO LLAMA A PREVENIR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES ALIMENTARIAS DURANTE FIESTAS PATRIAS: “SI VAS A BEBER, NO CONDUZCAS”

Ángel Roa entregó recomendaciones a las familias de Magallanes para disfrutar las celebraciones con responsabilidad, poniendo el foco en la seguridad vial, la compra de alimentos en locales autorizados y el adecuado manejo de las carnes

Seremi de gobierno

​En el marco de las distintas fiscalizaciones y acciones preventivas desarrolladas durante esta semana en Magallanes, el Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, reforzó el llamado a las familias de la región a celebrar estas Fiestas Patrias con responsabilidad, poniendo la seguridad y el autocuidado en el centro de las actividades dieciocheras.

 
La autoridad regional destacó que el trabajo desplegado por los distintos organismos durante estos días tiene como propósito contribuir a que las celebraciones se desarrollen en condiciones seguras, pero enfatizó que las medidas de prevención también requieren del compromiso de la ciudadanía. “Durante esta semana hemos estado acompañando y relevando distintas acciones de fiscalización y prevención que buscan proteger a las familias de Magallanes.

 
Es importante que ese trabajo vaya acompañado de decisiones responsables por parte de cada persona. No conducir si hemos bebido, comprar en locales autorizados y tener cuidado con la carne que vamos a preparar son medidas sencillas, pero fundamentales para disfrutar estas Fiestas Patrias de manera segura”, señaló Roa.

 
Uno de los principales llamados de la autoridad regional estuvo dirigido a la prevención de accidentes de tránsito, considerando el aumento de los desplazamientos y las reuniones familiares durante estas fechas.

 
Ángel Roa enfatizó que el consumo de alcohol y la conducción son incompatibles, por lo que invitó a quienes participen de celebraciones a planificar con anticipación su regreso, definiendo un conductor designado que no haya consumido alcohol o utilizando alternativas de transporte disponibles. También llamó a respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

 
“Las distancias son parte de nuestra realidad en Magallanes, por eso el llamado es a planificar el viaje y conducir con responsabilidad. Si vas a beber, no conduzcas. Queremos que las familias puedan compartir y regresar a sus hogares de manera segura”, sostuvo el Seremi de Gobierno.

 
La carne, uno de los alimentos principales de las celebraciones de Fiestas Patrias, también fue incorporada entre las recomendaciones entregadas por el Seremi de Gobierno.

 
La autoridad llamó a adquirir estos productos en establecimientos autorizados, revisar que se encuentren en buenas condiciones de conservación y mantener la cadena de frío durante su traslado y almacenamiento.

 
Asimismo, destacó la importancia de mantener una adecuada higiene en la cocina, separar los alimentos crudos de aquellos listos para consumir y cocinar completamente las carnes, reduciendo así el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

 
“Una buena celebración también comienza en la cocina. Son cuidados sencillos, pero evitan intoxicaciones alimentarias. La invitación es a que las familias estén atentas desde el momento en que compran la carne hasta que la llevan a la mesa”, indicó.

 
Finalmente, Ángel Roa reiteró que las fiscalizaciones y acciones preventivas que se desarrollan durante estas fechas cumplen un rol importante, pero que la responsabilidad individual y familiar es igualmente necesaria para evitar situaciones de riesgo.

 
“Esta semana hemos visto un trabajo importante de prevención y fiscalización, y queremos que ese esfuerzo se traduzca también en una ciudadanía que se cuida. Celebremos nuestras tradiciones, compartamos con nuestras familias y hagámoslo con responsabilidad. El autocuidado también es una forma de cuidar a Chile y a nuestras familias de Magallanes”, concluyó el Seremi de Gobierno.

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EDELMAG Y SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA LLAMAN A LA PREVENCIÓN DURANTE FIESTAS PATRIAS

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