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15 de septiembre de 2026

SEREMITT COMENZÓ PROCESO INFORMATIVO SOBRE SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO RED PUERTO NATALES DE MOVILIDAD

Luego de la presentación y al finalizar la ronda de preguntas, los concurrentes conocieron uno de los buses que integra la flota de los 9 vehículos que llegaron el 3 de septiembre vía transbordador directamente a la capital de Última Esperanza.

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“En la sede vecinal N°23 Octavio Castro de la comuna de Natales, se dio inicio a una serie de actividades informativas dirigidas a la comunidad, para dar a conocer detalles importantes del sistema de funcionamiento del transporte público urbano próximo a operar en la ciudad”. Así lo dio a conocer el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas Alvarado.

En la instancia, donde hubo una amplia participación ciudadana principalmente de dirigentes vecinales, se presentaron las características de los modernos microbuses, detalles del funcionamiento del sistema y de los aportes que se espera otorgue a los usuarios, que van a experimentar un importante cambio en la oferta del transporte público desde su completa implementación.

“Es un servicio que la comunidad necesita y el ministerio ha hecho todo lo que está a su alcance para que sea a la altura de lo que la comunidad merece”, señaló el seremitt, comentando que hay pormenores como los recorridos iniciales que están siempre abiertos a cambio acorde a las necesidades de los vecinos, siempre cumpliendo con las exigencias técnicas que impone el sistema.

Luego de la presentación y al finalizar la ronda de preguntas, los concurrentes conocieron uno de los buses que integra la flota de los 9 vehículos que llegaron el 3 de septiembre vía transbordador directamente a la capital de Última Esperanza.

Para Verónica Gómez que pertenece a la junta de vecinos N°45 Centenario San Pedro la llegada de los buses “representa una noticia maravillosa, sobre todo para quienes vivimos en los sectores nuevos”. Hizo un llamado a velar por su mantención “ya que son de todos y hay que cuidarlos”

“Es espectacular la noticia de la llegada de los buses. Van a ser de gran ayuda para los escolares y los adultos mayores sobre todo en la época de invierno y porque van a llegar a diferentes poblaciones y no sólo a la zona céntrica, por lo que estamos muy contentos” dijo Janet Miranda presidenta de la junta de vecinos N°47 Kajeco.

Pilar fundamental de la actividad fue Alex Pérez Chacón, conductor del microbús que se llevó hasta la sede vecinal para que los asistentes se suban y conozcan una de sus micros. “Son muy buena máquinas, con buena calefacción y mucha tecnología. Yo creo que no habían llegado este tipo de máquinas acá. Ahora hay que disfrutar y cuidarlas. Todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto resulte de la mejor manera”, indicó.

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