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16 de junio de 2026

AMPLIACIÓN DE RECORRIDOS BENEFICIARÁ A VECINOS DE BRISAS DEL ESTRECHO, VILLA LA FORESTA Y OTROS SECTORES DE PUNTA ARENAS

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a informarse sobre los nuevos recorridos y planificar sus viajes considerando estos cambios.

CAMBIOS RECORRIDOS 3

Con el propósito de mejorar la conectividad y responder al crecimiento urbano que ha experimentado Punta Arenas en los últimos años, se concretó un rediseño de los recorridos del transporte público mayor, incorporando nuevos sectores residenciales a la cobertura de los servicios de buses de la comuna.

Las modificaciones consideran ampliaciones y ajustes en los recorridos de los servicios 6, 6V y 8, permitiendo que más vecinos accedan a una alternativa de transporte cercana a sus hogares y facilitando sus desplazamientos hacia distintos puntos de la ciudad.

Uno de los principales cambios corresponde a la extensión del Servicio 6 hacia el sector Brisas del Estrecho. Desde su inicio de recorrido por avenida Ancud, el bus continuará por calle Francisco Alarcón para ingresar a este sector residencial, retomando posteriormente su ruta habitual por Manuel Rodríguez. Esta modificación se aplicará tanto en el trayecto de ida como de regreso.

Asimismo, el Servicio 6 ampliará su cobertura hacia Villa La Foresta y Valle Los Sauces, en el sector norponiente de Punta Arenas. Al llegar a la intersección de Angamos con José Ignacio Zenteno, el recorrido continuará por General Estanislao del Canto hasta avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, permitiendo el ingreso a ambos barrios. En sentido de retorno, el servicio continuará por avenida Frei, conectando nuevamente con Villa La Foresta y Valle Los Sauces antes de descender hacia el centro de la ciudad por calle General Salvo.

Por su parte, el Servicio 6V extenderá su trazado hacia Villa Pudeto II y Loteo Estepa Austral. Desde Pasaje Juan Ruiz Mancilla, el recorrido avanzará por calle Enrique Abello hasta Norte 1, incorporando estos sectores en ambos sentidos de circulación.

Otra de las modificaciones relevantes corresponde al Servicio 8, que ajustará su recorrido en el sector norponiente de la ciudad. Desde el Hospital Clínico de Magallanes, el bus continuará su tránsito por avenida Eduardo Frei Montalva sin ingresar al recinto asistencial, para posteriormente dirigirse hacia calle Mirador del Estrecho e incorporar a su cobertura los sectores Mirador del Bosque y Lomas del Bosque, tanto en ida como en regreso.

Las modificaciones buscan acercar el transporte público a sectores que han experimentado un importante crecimiento habitacional durante los últimos años, favoreciendo una mayor integración territorial y entregando nuevas alternativas de movilidad para las familias de Punta Arenas.

Las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a informarse sobre los nuevos recorridos y planificar sus viajes considerando estos cambios, los que permitirán mejorar el acceso al transporte público y fortalecer la conectividad entre distintos barrios de la capital regional.





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