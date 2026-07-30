REGISTRO CIVIL CELEBRÓ MATRIMONIO EN CERRO SOMBRERO

​Hoy, 30 de julio, el Servicio de Registro Civil e Identificación celebró una ceremonia de matrimonio en la localidad de Cerro Sombrero, comuna de Primavera, provincia de Tierra del Fuego. El hito marcó la primera ceremonia oficiada por el Cabo Segundo de Carabineros Héctor Figueroa Amaya desde que asumió como oficial civil adjunto ajeno, función mediante la cual ejerce la representación del Servicio en esta apartada localidad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



En la ceremonia contrajeron matrimonio Juan Salinas Guajardo y Estefanía Aravena Uribe, dando vida a un acto que refleja el compromiso permanente del Registro Civil por garantizar el acceso a sus prestaciones en todo el territorio nacional, incluso en las zonas más aisladas del país.



El Cabo Segundo de Carabineros se desempeña como oficial civil adjunto ajeno en Cerro Sombrero desde el 13 de febrero de 2026. En esta calidad, cumple las funciones del Registro Civil cuando existe alguna solicitud de la comunidad. Esto permite acceder a diversos trámites sin necesidad que los usuarios se trasladen a otras ciudades. Hasta ahora el carabinero había recibido solicitudes de cédulas de identidad, transferencias de vehículos y emisión de certificados.



La última ceremonia de matrimonio realizada en Cerro Sombrero, se efectuó en mayo de 2023, y fue realizada por el oficial civil adjunto ajeno de la época. Por ello, la ceremonia celebrada hoy constituye la primera encabezada por el cabo segundo Figueroa desde que asumiera la importante función de ser el representante del Registro Civil en esa zona.



A nombre del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la región, el seremi de la cartera, Cristóbal Fernández, expresó sus felicitaciones y el mayor de los éxitos a los contrayentes en este crucial paso que emprenden juntos. Agradeció, “especialmente en Cerro Sombrero, la destacada colaboración del cabo segundo Héctor Figueroa y a todo Carabineros de Chile, que hacen posible materializar el principio de coordinación de las instituciones del Estado, en particular al actuar como oficiales adjuntos del Registro Civil. Esta es una gran noticia que demuestra cómo acercamos los servicios del Estado a las personas, incluso en las localidades más remotas de Magallanes, garantizando el acceso a la justicia donde más se necesita".



La directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación en Magallanes, Lorena Bustamante, destacó la relevancia de este trabajo para acercar los servicios del Estado a las comunidades más apartadas.



"Cada trámite que realizamos en las zonas más aisladas del país tiene un profundo significado para las personas y sus familias. Que una pareja pueda celebrar matrimonio en su propia comunidad demuestra el compromiso del Registro Civil para llegar a todo el territorio y sus habitantes, sin importar la distancia. La labor que desempeñan los oficiales civiles adjuntos ajenos es fundamental para cumplir esa misión y mantener la presencia del estado en lugares donde nuestra institución no cuenta con funcionarios propiamente tal", subrayó.



En la Región de Magallanes, el Servicio cuenta con tres oficiales civiles adjuntos ajenos, quienes ejercen las funciones propias del Registro Civil en localidades de difícil acceso. A Cerro Sombrero se suma Puerto Edén, donde el carabinero Jaime Roa Alegría cumple esa función; y en la Antártica chilena, el cargo lo tiene el comandante de la Fuerza Aérea, Carlos Reyes Urrutia. “Los tres permiten asegurar la continuidad de las prestaciones del Servicio en localidades remotas, por esta razón agradecemos la colaboración que nos entregan”, aseguró la directora regional, Lorena Bustamante.



La ceremonia realizada hoy en Cerro Sombrero es una muestra más del compromiso del Servicio de Registro Civil e Identificación con la descentralización y la igualdad en el acceso a los servicios públicos. A través del trabajo de sus funcionarios y de los oficiales civiles adjuntos ajenos, la institución continúa garantizando el derecho a la identidad y el acceso a trámites esenciales para las personas, incluso en los territorios más australes y aislados de Chile.

