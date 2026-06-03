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3 de junio de 2026

REGISTRO CIVIL INAUGURA NUEVO ESPACIO INFANTIL EN PORVENIR

Este nuevo espacio fue diseñado especialmente para niñas y niños que acompañan a sus familias durante la realización de trámites, ofreciendo un entorno seguro, cómodo y amigable que contribuye a hacer más grata la espera.

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Con el objetivo de brindar una atención más cercana, inclusiva y acogedora para las familias usuarias, el Servicio de Registro Civil e Identificación inauguró oficialmente el nuevo espacio de espera infantil en su oficina de Porvenir. Esta iniciativa forma parte del programa “Registro Civil Te Cuida”, orientado a mejorar la experiencia de atención de quienes acuden diariamente a realizar sus trámites.

 
La ceremonia contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré; el Alcalde de la comuna, don José Parada Aguilar, y la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante Núñez; además de Renato Andrade Galindo, oficial civil de la oficina del servicio en Porvenir, funcionarios y representantes de JUNJI.

 
Este nuevo espacio fue diseñado especialmente para niñas y niños que acompañan a sus familias durante la realización de trámites, ofreciendo un entorno seguro, cómodo y amigable que contribuye a hacer más grata la espera. La iniciativa representa un importante avance en el compromiso institucional de fortalecer la calidad de la atención y entregar un servicio cada vez más centrado en las personas.

 
La delegada presidencial, Sra. Margarita Norambuena Caviedes señaló: “felicito al Registro Civil por la iniciativa de crear un espacio de espera para niños y niñas, facilitando a los padres hacer sus trámites, sabiendo que los niños están pasando un buen momento, lo que se traduce en bajar la presión en la atención del servicio y dar alivio a los padres”.

 
Durante la actividad, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, destacó que este proyecto “contribuye a acercar aún más a esta institución dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de la provincia de Tierra del Fuego, y pone de relieve la participación de los niños en la sociedad”. Asimismo, valoró que este tipo de acciones permiten seguir consolidando un servicio público confiable, oportuno y cercano a las necesidades de la ciudadanía.

 
Por su parte, la directora regional, Lorena Bustamante, señaló que “este nuevo espacio de espera infantil refleja nuestro compromiso con la ciudadanía y, especialmente, con las familias de Tierra del Fuego. Queremos que cada trámite se realice en un entorno más acogedor, seguro y cercano, donde niñas y niños también se sientan considerados. Esta iniciativa forma parte de nuestro esfuerzo permanente por mejorar la experiencia de atención y fortalecer la confianza de la comunidad en el Registro Civil e Identificación”.

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