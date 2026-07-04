INVITAN A JORNADAS SOBRE TURISMO CON IMPACTO POSITIVO EN PUNTA ARENAS Y PORVENIR

Fundación Rewilding Chile y el Programa Transforma Mesoregional Ruta de los Parques de Corfo realizarán en Punta Arenas y Porvenir las jornadas "Turismo con Impacto Positivo en la Ruta de los Parques de la Patagonia", una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del sector turístico mediante la entrega de herramientas para medir, gestionar y comunicar los impactos ambientales, sociales y económicos de esta actividad.

La convocatoria está dirigida a emprendedores y empresarios turísticos, gremios, asociaciones, representantes del sector público vinculados al turismo, la conservación y el desarrollo local, además de autoridades regionales y comunales. La actividad cuenta con la colaboración de Sernatur, Conaf, la Municipalidad de Porvenir e Inacap.

Entre los expositores estará Jorge Moller, director del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), quien será el principal orador de ambas jornadas. También participarán Andrea Durán, gerenta del Programa Estratégico Mesoregional Ruta de los Parques, con una presentación sobre las acciones para consolidar a la Patagonia como un destino turístico global, y Claudio Vidal, socio cofundador de Far South Expeditions, quien compartirá su experiencia en turismo de vida silvestre y biodiversidad en la región.

La jornada en Punta Arenas se realizará el martes 7 de julio, entre las 8:30 y las 13:30 horas, en el auditorio de Inacap. En tanto, el encuentro en Porvenir tendrá lugar el miércoles 8 de julio en el Museo Regional Fernando Cordero Rusque. Ambas actividades finalizarán con una invitación a sumarse a la campaña de Turismo Responsable impulsada por la Ruta de los Parques de la Patagonia.





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