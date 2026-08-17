CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST SUBE AL 41% Y UN 90% ESTÁ DE ACUERDO CON LA SALIDA DE DUCO

La aprobación del presidente José Antonio Kast subió 2 puntos hasta un 41% en la edición número 681 de Plaza Pública Cadem.

La encuesta recogió el sentir sobre la salida de la exministra del Deporte, Natalia Duco, en la que un 90% está de acuerdo.

A la vez, se registró un consenso “en que el vehículo fiscal no puede utilizarse para asuntos personales, como ir al banco o al médico (83%), asistir a actividades sociales o celebraciones familiares (91%) y trasladarse a un lugar de vacaciones (92%)”.

Cadem: sube aprobación de Kast y amplio acuerdo en salida de Duco

En otro aspecto, un 93% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el “Plan Cancerbero”, donde un 70% supo del operativo de traslado de reos de mayor peligrosidad a módulos de máxima seguridad en Talca.

Un 62% cree que se trata de un cambio real en relación a las penitenciarias y que tendrá efectos sobre la seguridad, llegando a 84% en los mayores de 55 años y a 95% en las personas identificadas con la derecha.

A su vez, un 27% considera que el Gobierno está mostrando “un cambio claro en la forma de enfrentar la delincuencia” frente a administraciones anteriores. Otro 33% cree que hay cambio, pero insuficiente, mientras que un 38% estima que no hay un cambio significativo.

Por el lado de los personajes públicos, un 60% tiene una imagen positiva de Tomás Vodanovic y Sebastián Sichel, con variaciones de -5 y +1 punto, respectivamente. Entre los más destacados también están Mario Desbordes (51%, -2pts), Macarena Ripamonti (51%, -4pts) y Jaime Bellolio (50%, +2pts).

En los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, los niveles son de 48% (-5pts) y 45%

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, anotó un 47% (+4pts) y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, un 44% (+5pts). Al otro lado de la lista, como los peores evaluados, están Daniella Cicardini (23%, -9pts), Constanza Martínez (21%, -6pts) y Lautaro Carmona (14%, -3pts).





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