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19 de agosto de 2026

SEA DIO LUZ VERDE: MEGAPROYECTO DE US$ 11.000 MILLONES EN MAGALLANES QUEDA A UN PASO DE SU APROBACIÓN AMBIENTAL

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

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El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena recomendó aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde – HNH ENERGY”, según el Informe Consolidado de Evaluación emitido este martes.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 11.000 millones y una vida útil de 50 años.

El desarrollo considera la construcción de una planta de procesos para producir amoníaco a partir de hidrógeno verde y una planta desaladora de agua de mar que abastecerá tanto la producción de hidrógeno como el funcionamiento del resto de las instalaciones.

Asimimo, un parque eólico de 194 aerogeneradores con capacidad de 1,4 gigawatts para suministrar la energía eléctrica requerida, y un puerto con instalaciones para almacenar y exportar el amoníaco por vía marítima, además de recibir las piezas y partes del proyecto.

Casi 7.000 empleos entre construcción, operación y cierre

En materia de empleo, el informe consigna un máximo de 3.998 trabajadores durante la fase de construcción, 1.777 en la fase de operación y 1.110 en la etapa de cierre, lo que totaliza 6.885 personas a lo largo de las tres fases.

Para alojar a quienes requieran permanencia en la zona, el proyecto contempla la habilitación de dos campamentos, identificados en el expediente como campamento 1.000 y campamento 3.000.

El cierre del proyecto está previsto para iniciarse durante el primer semestre de 2083 y concluir en el segundo semestre de 2084, con la restauración de geoformas como última acción.

Las municipalidades de Punta Arenas, San Gregorio y Laguna Blanca figuran entre los organismos convocados a pronunciarse sobre el informe.

Por su envergadura y sus componentes, la iniciativa ingresó al sistema bajo múltiples tipologías de evaluación, entre ellas líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, subestaciones, centrales generadoras de energía superiores a 3 megawatts, terminales marítimos, emisarios submarinos, instalaciones fabriles sobre 2.000 KVA y proyectos de extracción de áridos.

Durante la tramitación, el titular incorporó una serie de compromisos ambientales voluntarios recogidos en el informe, entre los que figuran la construcción de miradores interpretativos sobre el paisaje denominados Aikes y la gestión activa del patrimonio cultural de la Zona Típica Estancia San Gregorio con monitoreo de vibraciones sobre sus edificaciones.

A eso se suma un plan de gestión vial, la promoción de la contratación de mano de obra local, un programa de buenas prácticas sociolaborales y el seguimiento de avifauna mediante monitoreo de carcasas en el entorno de los aerogeneradores.

SEA valora que el titular subsanó los errores planteados durante la evaluación

El SEA fundamentó su recomendación en que el titular subsanó los errores, omisiones e inexactitudes planteados durante la evaluación, que el proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable, con los requisitos de los permisos ambientales sectoriales, que se hace cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que dieron origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental.

El informe del SEA también establece que el proyecto se desarrollará por etapas, y que una segunda fase, correspondiente a un parque eólico adicional de aproximadamente 2,1 gigawatts, será evaluada ambientalmente en su oportunidad como un proyecto futuro, con el objetivo de entregar energía complementaria para que la planta opere a su máxima capacidad de producción.

El plazo para que los organismos con competencia ambiental visen el Informe Consolidado de Evaluación vence el 24 de agosto, según el oficio remitido por el SEA.

Entre los servicios que ya se pronunciaron figura el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Magallanes, que informó no tener observaciones.

Fuente: cnnchile.com


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SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

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