HERNÁN FERREIRA ABORDA EL FUTURO DE RN EN MAGALLANES Y LOS CAMBIOS DEL ESCENARIO POLÍTICO CHILENO

El abogado y militante de Renovación Nacional (RN) en Magallanes, Hernán Ferreira, analizó el escenario político nacional y regional durante su participación esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que también se refirió al proceso de renovación que vive la colectividad en la región y a los principales desafíos que enfrenta la política chilena.

Durante la entrevista, Ferreira destacó la incorporación de nuevos rostros y el trabajo de distintos estamentos dentro de RN, valorando la convivencia entre dirigentes con trayectoria y nuevas generaciones. “Renovación Nacional es un partido vivo y eso creo que marca de alguna manera alguna diferencia con otros partidos”, sostuvo, agregando que actualmente existe participación de jóvenes, mujeres y profesionales, junto con una nueva directiva regional.

En esa línea, planteó que uno de los elementos que identifica a RN es su vínculo con sectores de clase media y la diversidad de posiciones existentes al interior de la colectividad. “Hay gente que es quizá un poquito más de derecha, otros que son más de centro derecha, pero viven, conviven porque saben y entienden que hay un espacio de respeto y eso también es valiosísimo”, señaló.

Ferreira también abordó los cambios experimentados por el sistema político chileno durante los últimos años, haciendo referencia al estallido social, los procesos constitucionales y la alternancia entre distintos sectores políticos. A su juicio, la política requiere recuperar espacios de conversación y acuerdos, cuestionando las dinámicas que, según planteó, han dificultado el diálogo entre sectores.

“La política es así, siempre ha sido así, será así siempre. Incluso para la gente del Frente Amplio es así. Ellos eligen su directiva, cierto, entre cuatro paredes y después dicen, la gente lo que tiene que votar. Esto siempre ha sido así”, afirmó Ferreira, al referirse al concepto de “cocina política” y a las negociaciones propias de la actividad política.

El militante de RN también entregó su lectura respecto del surgimiento y posicionamiento de sectores como el Partido Republicano y otras fuerzas ubicadas a la derecha del espectro político. En este punto, marcó diferencias entre las distintas corrientes y sostuvo que, desde su perspectiva, estas agrupaciones se mantienen dentro de las reglas institucionales.

“Yo creo que hay una diferencia fundamental que es una derecha democrática”, manifestó, agregando que “el Partido Republicano es un Partido Democrático” y que, a su juicio, las diferencias existentes corresponden a matices dentro del escenario político.

Respecto de la actual administración del Presidente José Antonio Kast, Ferreira realizó un análisis de sus primeros meses, abordando materias como economía, seguridad, inmigración y las restricciones presupuestarias que enfrenta el Estado. En materia económica, valoró medidas relacionadas con incentivos a la inversión y modificaciones tributarias, aunque reconoció que el escenario continúa siendo complejo.

En materia de seguridad e inmigración, Ferreira sostuvo que observa cambios en las cifras y en la percepción ciudadana, aunque sus afirmaciones sobre delincuencia e ingresos irregulares fueron planteadas desde su propia interpretación del escenario nacional.

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la situación de la educación pública. Ferreira manifestó preocupación por la disminución de la matrícula y señaló que este fenómeno constituye un desafío para la región. En ese contexto, aprovechó la entrevista para enviar un saludo a los profesores de Magallanes y reconocer la labor que desarrollan en las aulas.

“La labor que hacen, una labor es encomiable. Muy encomiable”, expresó, recordando además que tuvo experiencia realizando clases en un establecimiento educacional.

Finalmente, Ferreira se refirió a las restricciones presupuestarias que enfrenta el Estado y sostuvo que, aunque pueden resultar difíciles, forman parte de un proceso que busca generar condiciones económicas para el futuro.





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