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25 de septiembre de 2026

CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA: COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS EXTENDIÓ SU SESIÓN POR MÁS DE TRES HORAS EN INTENSA JORNADA DE TRABAJO REGIONAL

La instancia efectuada en el Gobierno Regional reunió al Ministro de Defensa Nacional, la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, parlamentarios y la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Magallanes en un amplio e intersectorial diálogo territorial.

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​ En un hecho de alta significación republicana e institucional para el territorio austral, este viernes se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputadas y Diputados en las dependencias del Gobierno Regional de Magallanes.

 
La instancia, presupuestada inicialmente de 08:00 a 09:30 horas, extendió su desarrollo por más de tres horas y media debido al alto interés, la relevancia de las materias abordadas y la exhaustiva lista de intervenciones. Este extenso espacio de trabajo permitió un diálogo integral donde la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, los parlamentarios de la comisión y cada uno de los diez alcaldes y alcaldesas de la región expusieron de manera detallada las prioridades geopolíticas, demandas de conectividad y necesidades particulares de los habitantes de la zona austral.

 
El encuentro contó además con la participación del Ministro de Defensa Nacional, quien acompañó parte del desarrollo de este espacio legislativo previo al bloque enfocado en materias de soberanía territorial e integridad nacional.

 
Tras el término del debate, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó la amplitud del encuentro y el nivel de compromiso de todas las partes:

 
"El valor de esta jornada radica en que el Estado le está dedicando a Magallanes el tiempo y la atención que su complejidad requiere. Que una sesión programada para una hora y media se haya extendido por más de tres horas y media demuestra que no fue una reunión protocolar, sino un debate profundo e integral. Aquí hicieron uso de la palabra todas las autoridades correspondientes: el Gobierno Regional, la Delegación, los parlamentarios y, de forma muy relevante, cada uno de los diez alcaldes y alcaldesas para poner sobre la mesa la realidad de sus territorios. Contar además con la presencia del Ministro de Defensa reafirma que el desarrollo de las zonas extremas y fronterizas se aborda de manera articulada y directamente en la región."

 
La jornada parlamentaria en la zona austral concluyó con el compromiso de dar seguimiento a los requerimientos y propuestas expuestas por los distintos actores regionales, consolidando una agenda de trabajo descentralizada en beneficio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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