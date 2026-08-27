MINISTRO DE DEFENSA ARGENTINO LLAMA A BARROS Y AFIRMA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES CHILENO

El ministro de Defensa de Argentina, teniente general Carlos Alberto Presti, llamó este miércoles a su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea trasandina, brigadier general Gustavo Valverde, y manifestó que no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno. El llamado marca una diferencia notable con el comunicado de la Cancillería argentina que ratificó la vigencia de los tratados limítrofes de 1881 y de 1984, pero omitió cualquier referencia a la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa de Chile, la conversación se produjo a las 19:00 horas. Presti atribuyó las expresiones del alto mando argentino a una “confusión y desprolijidad” y señaló que Valverde conoce la legislación, los tratados y los fallos vigentes sobre la zona austral.

La autoridad argentina informó además que tanto el canciller de su país como el propio Valverde tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

Barros agradeció la llamada y valoró la franqueza y la voluntad del Gobierno de Javier Milei para superar la situación. Los dos ministros coincidieron en dar por cerrado el incidente, en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas chilenas.

La aclaración que faltaba

La llamada introdujo una definición explícita que no figuraba textualmente en el comunicado emitido el martes por la Cancillería argentina. En esa declaración, Buenos Aires reafirmó la plena vigencia del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, pero no señaló de forma literal que el Estrecho de Magallanes es chileno.

Valverde había desatado la controversia al afirmar en una entrevista que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y que Argentina debía mantener presencia en el área por tratarse de una “llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”. Chile respondió con una nota de protesta y reafirmó que su soberanía sobre el Estrecho es indiscutible.

Horas antes de la conversación, Barros había sostenido que “el Estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales”. También afirmó que los dichos del jefe militar argentino no tenían capacidad para deteriorar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países, que calificó de alto nivel.

Una sucesión de episodios

La controversia reactivó en el Congreso chileno el antecedente del Decreto 457/2021, aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández. Su anexo proponía fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del Estrecho de Magallanes y del Mar de Hoces. La norma fue derogada por Argentina en 2025, tras los reclamos de Chile.

A ese debate se sumó este miércoles la publicación de un video de la Armada Argentina que mostraba al destructor ARA “Almirante Brown” navegando por aguas interiores chilenas, descritas inicialmente como uno de los escenarios marítimos “más australes y desafiantes del país”. La institución modificó después el texto, eliminó esa expresión y precisó que la nave transitaba por canales chilenos.

Fuente: elmostrador.cl



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