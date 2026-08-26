SERNAMEG MAGALLANES SE QUERELLA POR CASO DE FEMICIDIO FRUSTRADO OCURRIDO EN PUNTA ARENAS

​Este martes el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes presentó una querella por el delito de femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada del viernes 21 de agosto en Punta Arenas.



Desde que tomó conocimiento del caso, el Servicio desplegó su respuesta institucional en coordinación con el Ministerio Público, poniendo a disposición de la víctima la atención jurídica y psicosocial. "Ella aceptó el apoyo del SernamEG y recibirá acompañamiento a través del Centro de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) de la región", informó la directora regional (s) del SernamEG, Matilde Tribiños Navarro.



En la audiencia de formalización realizada el domingo 23 de agosto, el SernamEG participó en representación de la víctima y valoró que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretara la prisión preventiva del imputado, fijando un plazo de 75 días para la investigación.



"Apenas conocimos los hechos, activamos la Subcomisión Regional de Coordinación Intersectorial de Femicidios, lo que nos permitió responder de manera oportuna y articulada. Ahora vamos a acompañar a la víctima en cada etapa del proceso y a velar para que la investigación tenga perspectiva de género, porque lo que ocurrió aquí no es un conflicto de pareja, es la expresión extrema de la violencia contra las mujeres", aseguró Tribiños remarcando que hacerse parte de la causa significa que “la víctima no enfrente sola el proceso judicial”.



Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, se refirió a las prioridades ministeriales en materia de violencia. "Prevenir la violencia contra las mujeres es una tarea de todos los días y no solo una respuesta frente a hechos graves. En esa línea, como Ministerio estamos impulsando la campaña Ruta de Protección de las Mujeres en Chile, avanzando en implementación de la ley integral, que refuerza las medidas cautelares y busca coordinar a las instituciones del Estado para entregar una respuesta más rápida y oportuna a las víctimas. Queremos que las mujeres sepan que existe una institucionalidad disponible para acompañarlas".





Cabe señalar que el SernamEG mantiene en la región tres Centros de la Mujer, en las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, donde se entrega primera acogida, asesoría jurídica y apoyo psicosocial a mujeres desde los 15 años, de forma gratuita y sin necesidad de denuncia previa.



Ante situaciones de violencia, la denuncia se realiza en Carabineros al 133, o en la Policía de Investigaciones al 134. Para recibir orientación en violencias de género están disponibles el fono gratuito 1455 "SernamEG Te Orienta" y el WhatsApp silencioso +56 9 9700 7000, que atienden todos los días entre las 08:00 y las 00:00 horas.

