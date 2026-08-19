FISCAL DE MAGALLANES DICE QUE HAN IDENTIFICADO RUTAS DE NARCOTRÁFICO QUE VAN DE USHUAIA A PUERTO MONTT

El fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, alertó en la Comisión de Seguridad Pública del Senado la falta de recursos para enfrentar con efectividad el uso de rutas poco habituales que está usando el crimen organizado para avanzar por Chile tras cruzar desde Argentina. Así han identificado rutas de narcotráfico que van desde Ushuaia a Puerto Montt.

Factores geopolíticos y climáticos provocaron en los últimos años que las grandes empresas navieras aumenten sus rutas a través del Estrecho de Magallanes, lo que, de acuerdo a cifras de Directemar, aumentó en un 47% en la comparación 2024-2025. La ruta, igual la tomó como opción el crimen organizado, advirtió el jefe del Ministerio Público en el extremo sur del país.

Los datos fueron entregados en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que sesionó hace unos días en Magallanes. En la misma instancia, se advirtió que por el Estrecho puede pasar cualquier barco sin revisión de la Armada mientras no exista denuncia, por los tratados que garantizan el paso neutral, fechados en 1881 y 1985.

Tráfico de cigarrillos y cocaína

Y no es lo único, ya que el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, confirmó la existencia de rutas de tráfico de cigarrillos y cocaína que conectan Ushuaia con Puerto Montt por vía marítima.

“Hemos identificado rutas de narcotráfico que van de Ushuaia, que es puerto argentino en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y Puerto Montt. El cigarrillo o la cocaína que se trafica va por barco en ese sentido. Y también hemos tenido investigaciones en las cuales la ruta es en sentido contrario”, detalló el persecutor.

También participó de la sesión el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, quien confirmó las apreciaciones chilenas, asegurando que la droga que llega al país cruza el territorio trasandino desde su extremo norte.

En la región de Los Lagos, el seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, dijo que no es frecuente, aunque han existido detecciones de elementos ilegales en los pasos Cardenal Samoré, Alto Palena y Futaleufú.

Según detalló, se trata principalmente de drogas sintéticas y, en algunos casos, precursores y contrabando. Pero destacó que Aduanas tiene “una buena dotación de equipamiento en el paso fronterizo con un camión escáner, además de las revisiones que realiza SAG y, obviamente, PDI respecto a las migraciones”.

Fuente: biobiochile.cl

