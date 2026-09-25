EL EJÉRCITO DE CHILE MODERNIZARÁ LOS LEOPARD 1V PARA PROLONGAR SU VIDA OPERATIVA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, anunció que el Ejército de Chile iniciará los trabajos de modernización de los tanques Leopard 1V en servicio en unidades de la V División de Ejército en la Región de Magallanes y Antártica Chilena para prolongar su vida útil por unos años más.

La autoridad señaló, en el marco de una visita a Punta Arenas, que esta modernización es parte de una estrategia integral de Chile para fortalecer la presencia terrestre, aérea y marítima, infraestructura y logística, la proyección hacia la Antártica y la presencia permanente del Estado en esta parte del territorio.

Desde su entrada en servicio, el Leopard 1V no ha sido objeto de programas de modernización para mejorar sus capacidades de combate. La institución tuvo intenciones de reemplazar el sistema de accionamiento electrohidráulico de la torreta por uno eléctrico, cambiar su dirección de control de tiro e incorporar una cámara de visión nocturna, pero no ha podido implementar estas capacidades por su alto coste.

Barros explicó que los Leopard 1V, que opera el Destacamento Acorazado N°5 Lanceros en Puerto Natales y el Grupo de Tanques N°6 Dragones de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos en Punta Arenas, "tienen ya una antigüedad y que con esta actualización tecnológica van a poder dar un último servicio".

Asimismo, sostuvo que "hemos pedido al Ejército y autorizado los presupuestos y los procesos correspondientes para que inicie los estudios para renovar progresivamente sus capacidades en esta región con un criterio amplio".



Leopard 1V

El Arma de Caballería Blindada del Ejército de Chile dio un gran salto con la compra en 1997 a RDM Technology de 200 tanques Leopard 1V que pertenecieron al Ejército Real de Países Bajos por 63 millones de dólares. Su incorporación permitió reemplazar a los M-24, M-41, M-51 y M-50 que, a pesar de ser modernizados en los últimos años, tenían obsolescencia logística y vida útil cumplida.

El contrato contempló repuestos, herramientas, equipos asociados al tanque, sistemas de simulación y de telecomunicaciones, armamento secundario y la optrónica necesaria para su correcta operación. Los Leopard 1V comenzaron a llegar en enero de 1999 y la entrega concluyó en el 2000. El material fue destinado a regimientos de caballería blindada de Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Punta Arenas y a la Escuela de Caballería Blindada en Quillota.

Los Leopard 1 fueron ordenados por Países Bajos entre 1968 y 1970 y entregados por Krauss-Maffei entre 1969 y 1972. Tienen una longitud de combate de 9,5 m, un ancho de 3,2 m, una altura de 2,6 m y un peso de 42,4 toneladas. Disponen de un cañón de ánima rayada de 105 mm L7A3 de Royal Ordnance (hoy BAE Systems) y un motor MTU MB 838 CaM 500 de 10 cilindros policarburante con una potencia máxima de 830 hp a 2.200 rpm y logran una autonomía de 600 km.

Entre las diferencias con otras versiones del Leopard 1, destacan radios de origen estadounidense, lanzadores de granadas de humo locales, ametralladoras FN Herstal MAG y un sistema de estabilización hidráulico de torreta de Honeywell. Posteriormente, recibieron blindaje espaciado tipo applique de Blohm + Voss en la torre, faldones laterales en el casco y el sistema de control de fuego EMES-12A3 AFSL-2. Tras estas mejoras, recibieron la denominación 1V por Verbeterd o Mejorado.



Opciones fallidas de modernización

La primera alternativa para mejorar sus capacidades fue adquirir torres de tanques Leopard 1A5 ya que contaban con el sistema de control de tiro EMES 18 y el bloque de ópticos multicanal HZF (Hauptzielfernrohr) multicanal diurno, termal y telémetro lasérico de Carl Zeiss (actual Hensoldt).

En 2006 se evaluó el sistema EOSS de Rheinmetall que es en un dispositivo dotado de una cámara diurna y un sensor termal que permiten apuntar durante el día y la noche, tanto a objetivos estáticos como en movimiento.

En 2009 se consideró una oferta de Aselsan que contemplaba integrar la dirección de tiro Volkan, sistema de seguimiento automático de blancos, cámara térmica de alta resolución de segunda generación, visión nocturna para el periscopio del conductor, GPS, BMS y un nuevo sistema de estabilización para el cañón.

La iniciativa finalmente no se materializó ya que en aquel momento estaban entrando en servicio los Leopard 2A4 adquiridos en 2006 y se consideró que los sistemas del Leopard 1V eran viables para el contexto regional. Además, a partir del año 2008, este modelo de tanque comenzó a ser reemplazado por el Leopard 2A4 en las unidades de Arica, Pozo Almonte y Antofagasta.

La institución abrió una licitación en 2017 para la modernización de los Leopard 1V en servicio en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El contrato fue adjudicado a Aselsan y posteriormente anulado por el general Ricardo Martínez al asumir el mando del Ejército en marzo del 2018. Posteriormente, se emitió en 2023 una solicitud de información (RfI) para la actualización del sistema de dirección de tiro del Leopard 1V.

Fuente: infodefensa.com