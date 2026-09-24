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24 de septiembre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES PIDE A PARLAMENTARIOS DEFENDER RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

​En el documento, el gremio expone una serie de dificultades que atribuye al funcionamiento del SLEP Magallanes, entre ellas falta de docentes, ausencia de reemplazos, problemas administrativos y dificultades relacionadas con el pago de remuneraciones.

CLASES

El Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes dirigió una carta abierta a los senadores Karim Bianchi Retamales y Alejandro Kusanovic Glusevic, y a los diputados Javiera Morales Alvarado, Carlos Bianchi Chelech y Alejandro Riquelme Ducci, con un llamado que calificaron de urgente ante la situación que, según señalan, atraviesa actualmente la Educación Pública de la región.

En el documento, el gremio expone una serie de dificultades que atribuye al funcionamiento del SLEP Magallanes, entre ellas falta de docentes, ausencia de reemplazos, problemas administrativos y dificultades relacionadas con el pago de remuneraciones. De acuerdo con el Colegio de Profesores, estas situaciones estarían teniendo efectos directos en las comunidades educativas y, particularmente, en la continuidad de las clases.

La organización gremial pone especial énfasis en los estudiantes que, según plantea, pueden permanecer semanas o meses sin contar con el profesor que necesitan. En este contexto, recuerda que la Ley 21.040 establece que el financiamiento de los Servicios Locales de Educación forma parte de la Ley de Presupuestos y contempla recursos destinados, entre otros aspectos, al personal y al funcionamiento de los servicios educacionales.

A partir de ello, el Colegio de Profesores solicita a los parlamentarios de Magallanes que intervengan en la discusión de los recursos destinados a la Educación Pública, planteando la necesidad de contar con financiamiento suficiente para el adecuado funcionamiento de los establecimientos. Asimismo, demanda fiscalización, respuestas y que sean consideradas las experiencias de quienes desarrollan diariamente su labor en las escuelas.

Finalmente, el gremio sostiene que la preocupación no se limita a las condiciones laborales de los docentes, sino que involucra el derecho de los estudiantes a recibir una educación continua, digna y de calidad. La carta concluye con un llamado a los parlamentarios a asumir un compromiso público con la Educación Pública de la región y a evitar que las restricciones de recursos terminen afectando a niñas, niños y jóvenes.

Para conocer en detalle los planteamientos del Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes, los argumentos expuestos y el llamado realizado a los parlamentarios de la región, invitamos a leer el documento completo en el PDF adjunto.



CLASES

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES CUESTIONA CIFRA DE 104 REEMPLAZOS Y ADVIERTE QUE AÚN HAY ESTUDIANTES SIN DOCENTES

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