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23 de septiembre de 2026

SEREMI DE GOBIERNO LLAMA A FAMILIAS DE MAGALLANES A UTILIZAR EL CUPÓN DE GAS LICUADO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE

El aporte de hasta $27 mil puede utilizarse hasta fines de este mes en distribuidores adheridos. La autoridad recordó que quienes activaron oportunamente el beneficio y aún mantienen saldo disponible deben utilizarlo antes de que expire.

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​A diez días de que finalice el plazo para utilizar el Cupón de Gas Licuado, el seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, hizo un llamado a las familias de la región que todavía mantienen saldo disponible a utilizar este beneficio antes del 30 de septiembre.

 
El aporte, que alcanza hasta $27 mil por hogar, forma parte del Plan Chile Sale Adelante y está destinado exclusivamente a la compra de gas licuado en distribuidores adheridos. El beneficio puede utilizarse en una o más compras, hasta agotar el saldo disponible. Cualquier monto que permanezca sin utilizar una vez cumplido el plazo dejará de estar disponible.

 
En Magallanes, el beneficio fue dispuesto para hogares que cumplían con los requisitos establecidos en el Registro Social de Hogares. Durante el período de utilización, más de 6.400 hogares de la región ya habían hecho uso de este apoyo, permitiendo a las familias acceder a un aporte directo para la compra de gas.

 
“Quedan solo diez días para utilizar este beneficio y el llamado es a no dejarlo para última hora. Son hasta $27 mil que las familias pueden destinar exclusivamente a la compra de gas y, si todavía tienen saldo disponible, queremos que puedan aprovecharlo antes del 30 de septiembre”, señaló el seremi de Gobierno, Ángel Roa.

 
La autoridad recordó que el período para activar el beneficio finalizó el 30 de junio, por lo que actualmente no es posible realizar nuevas activaciones. El llamado está dirigido exclusivamente a las personas que realizaron oportunamente ese proceso y que todavía cuentan con saldo disponible.

 
“Después de Fiestas Patrias queremos reforzar este llamado porque estamos entrando en la recta final. Si una familia activó su Cupón de Gas, le recomendamos revisar su saldo y utilizarlo antes de que termine septiembre. Es un apoyo concreto que puede significar hasta $27 mil para la compra de gas y que no debiera perderse simplemente por dejar pasar la fecha”, agregó Roa.

 
El saldo disponible puede ser revisado a través de las plataformas habilitadas para el beneficio, entre ellas BancoEstado y RutPay, y también es posible acceder de manera presencial mediante CajaVecina.

 
Desde el Gobierno Regional se reiteró el llamado a las familias beneficiarias de Magallanes a revisar cuanto antes si mantienen saldo disponible y utilizarlo antes del 30 de septiembre, fecha en que finaliza el período para hacer efectivo el beneficio.

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