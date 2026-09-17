REFUERZAN RUTA DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

​En el marco de las Fiestas Patrias, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes y la Fundación Prodemu, instaló este miércoles un punto informativo de la Ruta de Protección de las Mujeres. El objetivo fue dar a conocer a la comunidad los canales de orientación, denuncia y apoyo frente a situaciones de violencia.



La actividad se realizó en la Fonda Preventiva del Gobierno en Terreno, encabezada por la Delegación Presidencial Regional. Allí se entregó el librillo "Te acompañamos" y se compartió información sobre qué hacer ante una agresión, dónde pedir ayuda y qué instituciones brindan protección y acompañamiento.



La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, llamó a no quedarse al margen frente a una agresión. " El alcohol no es la causa de la violencia contra las mujeres ni la justifica. La responsabilidad siempre es de quien agrede, y quienes presencien una agresión pueden recurrir a la Ruta de Protección de las Mujeres para pedir orientación o denunciar", señaló.



La activación forma parte del despliegue que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsa a nivel nacional con la Ruta de Protección de las Mujeres. Se trata de una estrategia que busca ampliar la difusión de la red institucional y facilitar que las mujeres que viven violencia accedan a ella.



Por su parte, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, puso el acento en la prevención durante estas fechas. "La violencia de género nos preocupa todos los días del año. Durante 2025, septiembre fue uno de los meses con mayor número de hechos de violencia. Por eso, en estas celebraciones, el llamado es a no normalizar ningún tipo de agresión y a actuar oportunamente frente a ellas", sostuvo.



Las instituciones recordaron que la violencia contra las mujeres se sustenta en relaciones desiguales de poder y que también ocurre sin consumo de alcohol u otras drogas. Atribuirla a la ingesta puede atenuar la responsabilidad de quien agrede. También puede exponer a las mujeres a una victimización secundaria, cuando el foco se pone en las circunstancias y no en el hecho de violencia.



En tanto, la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez, se refirió al consentimiento y al buen trato. "Celebrar también es respetar. En estas Fiestas Patrias, ninguna tradición, ninguna fiesta y ninguna copa de alcohol justifican la violencia contra las mujeres. El consentimiento, el buen trato y el cuidado mutuo deben estar presentes en cada celebración", afirmó.

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La Ruta de Protección de las Mujeres considera el 1455 SernamEG Te Orienta, línea de orientación gratuita y confidencial abierta de 8 a 24 horas todos los días del año, también disponible en el WhatsApp +56 9 9700 7000 Ante una emergencia o peligro inmediato están disponibles el 133 de Carabineros, el 149 Fono Familia de Carabineros y el 134 de la PDI.



Con este despliegue, las instituciones buscan llevar esta información a espacios de alta afluencia durante las Fiestas Patrias, para que las mujeres y su entorno sepan que cuentan con una red a la cual acudir frente a cualquier situación de violencia.

