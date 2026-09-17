Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

17 de septiembre de 2026

REFUERZAN RUTA DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

En Fonda Preventiva

cp ruta protección

​En el marco de las Fiestas Patrias, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes y la Fundación Prodemu, instaló este miércoles un punto informativo de la Ruta de Protección de las Mujeres. El objetivo fue dar a conocer a la comunidad los canales de orientación, denuncia y apoyo frente a situaciones de violencia.

 
La actividad se realizó en la Fonda Preventiva del Gobierno en Terreno, encabezada por la Delegación Presidencial Regional. Allí se entregó el librillo "Te acompañamos" y se compartió información sobre qué hacer ante una agresión, dónde pedir ayuda y qué instituciones brindan protección y acompañamiento.

 
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, llamó a no quedarse al margen frente a una agresión. " El alcohol no es la causa de la violencia contra las mujeres ni la justifica. La responsabilidad siempre es de quien agrede, y quienes presencien una agresión pueden recurrir a la Ruta de Protección de las Mujeres para pedir orientación o denunciar", señaló.

 
La activación forma parte del despliegue que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsa a nivel nacional con la Ruta de Protección de las Mujeres. Se trata de una estrategia que busca ampliar la difusión de la red institucional y facilitar que las mujeres que viven violencia accedan a ella.

 
Por su parte, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, puso el acento en la prevención durante estas fechas. "La violencia de género nos preocupa todos los días del año. Durante 2025, septiembre fue uno de los meses con mayor número de hechos de violencia. Por eso, en estas celebraciones, el llamado es a no normalizar ningún tipo de agresión y a actuar oportunamente frente a ellas", sostuvo.

 
Las instituciones recordaron que la violencia contra las mujeres se sustenta en relaciones desiguales de poder y que también ocurre sin consumo de alcohol u otras drogas. Atribuirla a la ingesta puede atenuar la responsabilidad de quien agrede. También puede exponer a las mujeres a una victimización secundaria, cuando el foco se pone en las circunstancias y no en el hecho de violencia.

 
En tanto, la directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez, se refirió al consentimiento y al buen trato. "Celebrar también es respetar. En estas Fiestas Patrias, ninguna tradición, ninguna fiesta y ninguna copa de alcohol justifican la violencia contra las mujeres. El consentimiento, el buen trato y el cuidado mutuo deben estar presentes en cada celebración", afirmó.

La Ruta de Protección de las Mujeres considera el 1455 SernamEG Te Orienta, línea de orientación gratuita y confidencial abierta de 8 a 24 horas todos los días del año, también disponible en el WhatsApp +56 9 9700 7000 Ante una emergencia o peligro inmediato están disponibles el 133 de Carabineros, el 149 Fono Familia de Carabineros y el 134 de la PDI.

 
Con este despliegue, las instituciones buscan llevar esta información a espacios de alta afluencia durante las Fiestas Patrias, para que las mujeres y su entorno sepan que cuentan con una red a la cual acudir frente a cualquier situación de violencia.

fiestaspatriaspuertowilliams

AUTORIDADES REFUERZAN ACCIONES PREVENTIVAS EN PUERTO WILLIAMS PREVIO A FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

BICENTENARIO DE CHILOÉ: AUTORIDADES PRESENTAN NUTRIDA AGENDA DE ACTIVIDADES POR LOS 200 AÑOS DE LA ANEXIÓN DE LA ISLA Y SU EFECTO EN MAGALLANES

Leer Más

​El Centro Social Hijos de Chiloé llevará a cabo el “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $24.220.000.

​El Centro Social Hijos de Chiloé llevará a cabo el “Programa Cultural Bicentenario Chiloé-Magallanes 2026”, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por $24.220.000.

chiloemagallanes
nuestrospodcast
LOCALES CLANDESTINOS (5)

MUNICIPIO REFUERZA FISCALIZACIÓN ANTE FUNCIONAMIENTO DE PRESUNTO LOCAL CLANDESTINO

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
cp ruta protección

REFUERZAN RUTA DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES DURANTE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
TODE PUQ

ESTEBAN CARO, EL JUEZ DE LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO QUE DIRÁ PRESENTE EN TODE PUQ

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
royaltyminero

SUBDERE TRANSFIERE CUARTA CUOTA DEL ROYALTY MINERO A LAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.