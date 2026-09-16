MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE REALIZA CUARTA EDICIÓN DE SEMINARIO SOBRE SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Las dependencias del Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro albergaron la cuarta edición del Seminario de Seguridad y Sostenibilidad, actividad organizada por el comité Magallanes Puerto Sostenible (MPS) con el objetivo de acercar la actividad marítimo-portuaria a la comunidad de Punta Arenas y, especialmente, a las nuevas generaciones.

La jornada reunió a representantes del sector marítimo-portuario, autoridades regionales y estudiantes de establecimientos de enseñanza técnico-profesional de la capital de Magallanes, quienes participaron de exposiciones centradas en innovación, seguridad operacional y prevención en el ámbito laboral.

Ronald Reyes Donoso, agente de Ultramar Punta Arenas y director de MPS, destacó la consolidación de la iniciativa, que este año alcanzó su cuarta versión.

“Esta fue nuestra cuarta versión, lo cual nos pone muy orgullosos, ya que permite acercar a la comunidad de Punta Arenas con el negocio marítimo-portuario de la región. En esta oportunidad quiero agradecer, como director de MPS, la participación de los tres expositores, quienes abordaron temas como la innovación a través de Antártica 21, la seguridad en nuestros puertos a través de la exposición de la AAMM y la prevención ante el consumo de alcohol y drogas en el mundo laboral a cargo del doctor Murillo, de IST”, señaló.

El ejecutivo agregó que este tipo de actividades busca generar un vínculo más estrecho entre la industria y la comunidad local, poniendo especial énfasis en los jóvenes que participaron del encuentro.

“Esperamos con este tipo de actividades contribuir a la sociedad de Magallanes, en especial a los jóvenes que participaron en el seminario, ya que ellos son el futuro de la región”, sostuvo Reyes.

En la misma línea, el presidente de Magallanes Puerto Sostenible y gerente de Ultraport Punta Arenas, Miguel Palacios, destacó que el trabajo del comité apunta a fortalecer la sostenibilidad y seguridad de las operaciones portuarias, además de acercar la actividad a la comunidad.

“Nuestro propósito está enfocado en la sostenibilidad y en la seguridad de las operaciones portuarias. Cuidar el medio ambiente, generar empleo y acercar el puerto a la comunidad es nuestro objetivo número uno”, afirmó.

Innovación y capital humano

Uno de los contenidos abordados durante el seminario estuvo relacionado con la innovación aplicada a la actividad turística y marítima de Magallanes. En este ámbito, Roxana Seguel Vidal, especialista en sostenibilidad de Antártica 21, expuso sobre la evolución de la compañía desde el Magellan Explorer hacia el nuevo Magellan Discoverer.

La nueva embarcación incorpora tecnología híbrida-eléctrica y sistemas de navegación de última generación, elementos que apuntan a reducir el impacto ambiental de sus operaciones y que, de acuerdo con lo expuesto durante la jornada, también representan oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades y la capacitación del capital humano regional.

El programa contempló además una exposición de la Asociación de Armadores de Magallanes (AAMM), enfocada en materias de seguridad en los puertos, mientras que el doctor Murillo, del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), abordó la prevención del consumo de alcohol y drogas en el mundo laboral.

De esta manera, la cuarta versión del Seminario de Seguridad y Sostenibilidad buscó integrar distintas dimensiones de la actividad marítimo-portuaria, combinando seguridad, innovación, sostenibilidad y formación, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la industria y la comunidad de Magallanes.

Fuente: portalportuario.cl