EXSEREMI MARCO URIBE ACUSA INFORMACIÓN “TENDENCIOSA” Y “FALSA” SOBRE PROYECTO DE ESPACIO PÚBLICO EN VILLA RENOVAL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio y exseremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, abordó los cuestionamientos surgidos en torno a un proyecto de recuperación de espacio público en Villa Renoval, localidad ubicada aproximadamente a 60 kilómetros de Puerto Natales, rechazando que durante su gestión se hayan aprobado más de mil millones de pesos para la ejecución de una plaza vinculada a terrenos de su propiedad.

Uribe calificó como “bastante tendenciosa” una publicación difundida durante la semana pasada y sostuvo que esta habría instalado una relación que, según explicó, no existe entre la iniciativa pública y dos terrenos que adquirió en el sector.

“Durante la semana pasada se realizó una publicación bastante tendenciosa, lo cual uno lamenta ya que uno siempre ha estado disponible a poder conversar, dialogar de manera transparente y directa”, señaló.

Según explicó el exseremi, el proyecto se originó en un llamado nacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizado durante 2024, destinado a que las comunas pudieran presentar iniciativas de recuperación de espacios públicos. En Magallanes, afirmó, fueron convocadas las diez comunas y solamente Puerto Natales presentó una iniciativa, correspondiente a la futura construcción de una plaza en Villa Renoval.

Uribe enfatizó que el proyecto que pasó por la Seremi de Vivienda durante su período no contemplaba la aprobación de más de mil millones de pesos para su construcción, sino que avanzó únicamente a una etapa de diseño.

“Esta aprobación desde el nivel central vino, no es cierto, de la región bajo la región y el Seremi como ente técnico pasó a licitar el diseño de esta plaza, diseño que fue licitado en alrededor de 72 millones de pesos, que fue lo que se alcanzó a invertir como ministerio y como gestión para la localidad de Villa Renoval”, detalló.

El exseremi agregó que los más de mil millones de pesos mencionados en las publicaciones correspondían, eventualmente, al costo estimado de la recuperación completa del espacio público y no a recursos efectivamente aprobados durante su gestión.

“Mil millones es lo que podría eventualmente ser el costo de la recuperación de este espacio público en Villa Renoval. Ya eso hay que dejarlo bien claro”, afirmó.



Distancia entre los terrenos y el proyecto



Uno de los principales puntos planteados por Uribe fue la distancia existente entre los terrenos que adquirió y el lugar donde se proyectaba la plaza. Según indicó, compró dos parcelas de media hectárea, ubicadas a aproximadamente dos kilómetros del espacio público contemplado en la iniciativa.

“Acá se trata de mezclar como que yo me iba a haber beneficiado con esta inversión en este terreno y después sale otro medio replicando esta información en donde dice que un proyecto de mil millones se iba a construir sobre mis terrenos, lo cual yo encuentro de una gravedad tremenda”, sostuvo.

El dirigente del Frente Amplio aseguró además que la adquisición de los terrenos fue informada en su declaración de patrimonio y que la compra se produjo antes del inicio del concurso del proyecto.

“Esta adquisición de terreno fue también fue transparentada en mi declaración de patrimonio que, cierto, cada autoridad tiene que realizarla cada semestre, a dos kilómetros del lugar en donde estaba proyectado este proyecto”, señaló.

Asimismo, explicó que el instrumento que regulaba el proyecto establecía un área de influencia de aproximadamente 500 metros alrededor de la plaza, distancia que, a su juicio, descartaría cualquier vínculo entre el proyecto y sus propiedades.

“Yo entiendo que muy distinto hubiese sido que los terrenos hubiesen estado frente a la plaza, que eso claramente no corresponde bajo ningún análisis, pero acá estamos hablando de un proyecto que está a dos kilómetros de distancia”, manifestó.



Evaluación de posibles acciones legales



Marco Uribe también confirmó que la situación está siendo evaluada por su familia desde el punto de vista legal, aunque por ahora destacó la importancia de entregar públicamente su versión de los hechos.

“Respecto al tema legal, lo estamos evaluando como familia, también respecto de qué camino vamos a tomar. Si bien sacamos un comunicado, pero también poder replicar esta información y transparentarlo ante la ciudadanía a través de esta plataforma”, indicó.

El exseremi valoró, además, que desde la actual Seremi de Vivienda se haya señalado la posibilidad de realizar un sumario investigativo interno, considerando que, a su juicio, este proceso podría permitir aclarar los antecedentes relacionados con el proyecto.

“Me parece un sumario investigativo interno que a mí me parece bien porque va a dar claridad y certeza de lo que se ha estado planteando en estos días”, afirmó.

Uribe sostuvo que las publicaciones no solamente afectarían su imagen personal y familiar, sino que también tendrían consecuencias políticas debido a su actual responsabilidad como presidente regional del Frente Amplio.

“Yo lo lamento porque acá se trata de, se está tratando de afectar mi honra. En primer lugar, la honra mía, la honra de mi familia. También, como presidente recién asumido de un partido político, también se está tratando de afectar a la colectividad, al partido Frente Amplio con este tipo de mensajes, con este tipo de noticias que aparecen sin mayores precisiones”, expresó.



Críticas al Gobierno y ausencia de una hoja de ruta para Magallanes



Durante la entrevista, el presidente regional del Frente Amplio también se refirió a la contingencia política nacional y regional, luego de participar junto a representantes de distintas colectividades de oposición en una jornada de trabajo desarrollada durante el fin de semana.

Según relató, en el encuentro participaron más de 60 personas, incluyendo una importante presencia de jóvenes, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la actual administración y coordinar el trabajo opositor.

“Nos reunimos con más de 60 personas para poder realizar un diagnóstico no solamente del actual gobierno, sino que también de lo que ha sido nuestro trabajo como oposición para poder estar coordinados de manera ordenada y sistemática”, explicó.

En cuanto a la gestión del Gobierno en Magallanes, Uribe valoró la reciente visita presidencial a la región, pero cuestionó la ausencia de anuncios que, a su juicio, permitan establecer una planificación clara para los próximos cuatro años.

“Se agradece y valora que haya podido visitar la región ahora hace poco, pero sin anuncios sustanciales para nuestra región, sin una hoja de ruta clara para los cuatro años que van a estar en el gobierno”, sostuvo.

En esa línea, planteó que la continuidad de proyectos de Estado no debería presentarse como nuevos anuncios, particularmente en materia de conectividad.

“No podemos como magallánicos estar celebrando anuncios que ya vienen de atrás, o sea, vienen de periodos anteriores y que se trata de la continuidad del Estado”, afirmó.

También manifestó preocupación por el costo de vida en la región, especialmente debido al incremento de los combustibles, señalando que la condición de zona extrema hace que el impacto económico sea particularmente significativo para las familias.



Soberanía y situación con Argentina



Otro de los asuntos abordados fue la situación diplomática con Argentina y las recientes declaraciones relacionadas con la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. Uribe consideró insuficientemente enérgica la respuesta del Gobierno chileno.

“Me parece que fue muy ligero, muy liviano, la declaración respecto de la soberanía que nos corresponde por tratados de hace más de un siglo respecto de la soberanía del Estrecho de Magallanes”, señaló.

A esto sumó su preocupación por la situación relacionada con dos islas ubicadas en Lago Blanco, en Tierra del Fuego, cuya eventual venta por parte del Ministerio de Bienes Nacionales cuestionó públicamente.

“Lo básico y lo esperable es que una autoridad de la región pueda tomar contacto con la autoridad comunal para comentarle la idea, el plan de gobierno respecto de esta situación. O sea, no podemos estar hablando de patriotismo cuando estamos vendiendo, queriendo vender la Patagonia y eso desde nuestra óptica como colectividad. Es inaceptable”, afirmó.



Crítica por ausencia de acto oficial del 11 de septiembre



Finalmente, Marco Uribe se refirió a la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado y cuestionó que el actual Gobierno no haya desarrollado una ceremonia oficial en la fecha.

“Un hecho inédito, un hecho lamentable en el cual no se respeta lo que aconteció hace 53 años, en donde familias perdieron a sus seres queridos y que en su mayoría hasta el día de hoy no han tenido respuesta, no han tenido contención”, manifestó.

El dirigente aseguró haber participado en un acto oficial realizado el viernes y cuestionó, además, el despliegue policial observado posteriormente en el centro de Punta Arenas.

“Yo de verdad que encuentro acá que debiésemos tener una explicación certera de nuestras actuales autoridades porque, si por una parte no quieren desconocer lo que ocurrió hace 53 años y por otra parte quieren implementar a la fuerza pública, amedrentando la ciudadanía, creo que eso no corresponde”, concluyó.





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