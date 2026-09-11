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11 de septiembre de 2026

INACAP PUNTA ARENAS: EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL APUESTA POR TRAYECTORIAS FORMATIVAS QUE ACOMPAÑAN TODA LA VIDA LABORAL

Buenos días región

inacap

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de Carrera del Área de Construcción y Energía de INACAP Sede Punta Arenas, Julio Álvarez, y la directora de Admisión y Comunicaciones, Angélica Ralil, abordaron la oferta académica, la vinculación con el sector productivo y los desafíos de la educación técnico-profesional en Magallanes. La institución destacó su trabajo conjunto con empresas para identificar las necesidades regionales y orientar la formación hacia áreas como construcción, energías renovables y eficiencia energética, además del fortalecimiento de la participación femenina en carreras tradicionalmente masculinizadas.

Como parte de sus próximas actividades, INACAP Punta Arenas realizará una jornada de Casa Abierta el miércoles 23 de septiembre, entre las 09:00 y las 17:00 horas, dirigida tanto a estudiantes de establecimientos educacionales como a la comunidad en general. Durante la actividad se desplegarán las distintas áreas académicas, talleres, laboratorios, docentes, coordinadores y directores de carrera, permitiendo a los asistentes conocer directamente las instalaciones y alternativas de formación disponibles en la sede.

Asimismo, la institución informó que su nuevo proceso de admisión comenzará durante octubre y será 100% online, aunque la fecha exacta aún está por definirse. INACAP también relevó sus alternativas de educación continua, certificaciones intermedias y oportunidades de empleabilidad y prácticas profesionales a través del portal Emplea X Chile, disponible en empleaxchile.cl, plataforma que reúne ofertas laborales y requerimientos de empresas. Para conocer las actividades y novedades de la sede, se invitó a la comunidad a seguir las redes sociales de INACAP Punta Arenas en Facebook e Instagram.


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