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2 de septiembre de 2026

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO: ALUMNAS DEL LICEO MARÍA BEHETY REALIZARON ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS

Un total de 32 estudiantes completaron este proceso con la carrera de Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico.

ALTERNANCIA MARIA BEHETY (2)

​Bajo una ceremonia en el patio techado de la sede Mejicana 665 de Santo Tomás, 32 estudiantes de la especialidad de Atención al Párvulo del Liceo María Behety de Menéndez obtuvieron sus certificados por su participación en la Alternancia con la carrera de Técnico en Educación Parvularia 1° y 2° básico. La instancia se concretó gracias a un convenio con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), y se realizó por segundo año consecutivo.

 
"En esta ceremonia nos reunimos para destacar a las estudiantes del Liceo María Behety, de tercero y cuarto medio, que están participando por segunda vez en la formación por alternancia, la cual logramos concretar a través de un convenio con el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes. Lo que buscamos con esto es fortalecer el trabajo colaborativo y también entregarles a los estudiantes la oportunidad de realizar algunas asignaturas en contextos distintos, aprovechando otros recursos que podemos brindar, como la sala de simulación de primero y segundo básico y el taller de Técnico en Enfermería", expresó Nataly Panichine, directora de carreras del Área de la Educación.

 
Además, Panichine explicó que las estudiantes de cuarto medio, que participaron por segunda vez, realizaron el curso de higiene y seguridad. "Buscamos que el próximo año repetir esta instancia, para que las estudiantes de tercero medio puedan realizar su segundo taller", finalizó.

 
Desde el recinto educativo calificaron de forma positiva este proceso. La alumna de cuarto año medio, Belén Opazo, dijo sobre la instancia que "fue buena, y me gustó bastante. Tuve la oportunidad de aprender y mejorar mis habilidades; ya teníamos conocimientos previos, pero con esto los reforzamos, y nos ayuda a salir más preparadas".

 
Por su parte, la docente del Liceo María Behety de la especialidad de Atención al Párvulo expresó que fue una experiencia muy significativa, ya que "las estudiantes pudieron poner en práctica conocimientos previos, y esto logra que puedan afianzar esos aprendizajes. Por lo tanto, considero que deberíamos mantener en el tiempo esta articulación, ya que hemos podido observar en las alumnas que los aprendizajes se vuelven más significativos cuando son dictados por expertos".

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