MAGALLANES AVANZA EN LA CAPTACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS CON VISITA TÉCNICA DE REFERENTE DE LA INDUSTRIA MICE

​ Representantes de la Mesa Técnica de CORMAG para el desarrollo de una estrategia MICE, compuesta por empresas socias de la corporación; junto a autoridades y otros actores estratégicos del desarrollo regional, participaron en una nueva sesión de trabajo orientada a fortalecer el desarrollo del turismo MICE en la región, instancia que contó con la participación de Karen Moraga, fundadora de Travel MICE Solutions (TMS) y directora de HUB MICE Chile.



La actividad, desarrollada en el Salón Nelda Panicucci del Gobierno Regional, fue encabezada por el presidente del Directorio de CORMAG, Gobernador Regional Jorge Flies y formó parte de una site inspection (visita técnica) de la empresa TMS, organizada por CORMAG, cuya agenda incluyó recorridos por infraestructura hotelera, espacios para eventos, atractivos turísticos y culturales, oferta gastronómica, capacidades académicas y científicas, además de reuniones con empresas proveedoras de servicios especializados para la industria de reuniones.



La visita tuvo especial relevancia debido al trabajo que TMS desarrolla en la promoción y comercialización de destinos para la industria MICE. A través de su red de contactos y experiencia en el sector, la empresa conecta territorios con organizadores de congresos, convenciones, reuniones profesionales y viajes de incentivo, participando en espacios donde se evalúan destinos para futuros eventos tanto en Chile como en el extranjero.



Al respecto, Moraga expresó que: “Magallanes tiene un potencial tremendo para posicionarse como destino MICE. La combinación de infraestructura, hotelería, conectividad aérea, gastronomía, cultura y naturaleza ofrece condiciones muy atractivas para reuniones, congresos, eventos y viajes de incentivo. El desafío está en coordinar toda esa experiencia, desde la llegada de los participantes y su alojamiento hasta las actividades y servicios que complementan su estadía en la región".



En este contexto, CORMAG cumple un rol clave en la articulación de actores estratégicos para el desarrollo de la estrategia regional.



"Desde CORMAG estamos asumiendo un rol articulador para el desarrollo del turismo MICE en Magallanes. Durante cerca de un año hemos trabajado junto a distintos actores de la región para fortalecer una oferta asociada a la ciencia, la investigación, el deporte y la cultura, con el objetivo de avanzar en la captación de reuniones, congresos y eventos para el territorio", explicó la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo.



Por su parte, el Gobernador Regional, destacó que "Magallanes es el segundo Gobierno Regional del país, después del de Santiago, que está impulsando una estrategia vinculada al turismo de reuniones. Este segmento nos permite proyectar la realización de congresos y encuentros asociados a sectores como la salmonicultura, el turismo, el hidrógeno verde y la medicina, generando beneficios para toda la cadena de servicios vinculada a hoteles, gastronomía, logística y transporte, especialmente en períodos de menor demanda".



En la misma línea, el Seremi de Economía, Francisco Birke, explicó que “esta coordinación público-privada busca, a través del turismo MICE, potenciar la actividad turística en la región en épocas en que estamos fuera del peak, algo muy relevante considerando que el turismo es uno de nuestros principales sectores económicos, con un importante aporte al PIB y a la generación de empleos".



Entre los asistentes se encontraban el Seremi de Economía, Seremi del Deporte, representantes de CORFO, ASMAR, Universidad de Magallanes (UMAG), CADI, Hotel Cabo de Hornos, Dreams Punta Arenas, Hotel Las Torres Patagonia, APAL, CHIC, HYST, ASEET Magallanes, Gastropuq, DAP, COMAPA, Agencia Gestoo, Lojan Producciones, Solo Expediciones y el consejero regional Rodolfo Cárdenas.





