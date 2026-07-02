ASAMBLEA DE SOCIOS DE CORMAG APRUEBA POR UNANIMIDAD SUS ESTADOS FINANCIEROS

Con la participación de 21 representantes de las empresas y organizaciones socias, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) realizó, este martes 30 de junio, su Asamblea de Socios y sesión de Directorio en el Salón Nelda Panicucci del Gobierno Regional. La instancia fue encabezada por el presidente del Directorio, gobernador regional Jorge Flies y la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo.



Como una muestra del estándar de transparencia de la institución, uno de los principales hitos de la jornada fue la exposición de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por representantes de Antarctica21, Edelmag y Green Patagonia. Su presidenta, Verónica Peragallo, expuso el trabajo desarrollado por la comisión, el cual contempló múltiples sesiones de análisis, que incluyeron reuniones con la profesional externa encargada de la contabilidad de CORMAG, en el marco del proceso de revisión del Balance General y el Estado de Resultados de la Corporación.



"Tras ese proceso no detectamos observaciones ni hallazgos relevantes y recomendamos a la Asamblea la aprobación de ambos estados financieros", señaló la gerenta general de Antarctica21.

Posteriormente, los documentos contables fueron revisados por la Asamblea y aprobados por unanimidad.



Durante la jornada también se dio cuenta del desarrollo de las comisiones de trabajo de la Corporación: La Comisión Marca Región, integrada por 12 instituciones y presidida por TEG Chile; la Comisión de Energía, conformada por 7 instituciones y presidida por la Universidad de Magallanes; y la Comisión Marítimo-Portuaria, integrada por 13 instituciones y presidida por CPC Magallanes.



Asimismo se realizó la elección de los nuevos integrantes de la Comisión de Ética: Sergio Huepe, en representación de Gasco Magallanes; Tania Pivcevic, en representación de APAL; y José Miguel Marín, en representación de Agro Marín, fueron ratificados por la Asamblea para integrar esta instancia, tras haber manifestado su disposición a participar.



La gerenta general presentó el avance de la cartera de proyectos de la Corporación, abordando tanto iniciativas financiadas por el Gobierno Regional, como las desarrolladas junto al sector privado, las empresas socias y mediante acciones de autogestión. Se destacó el programa de Voluntariado y se informó sobre el lanzamiento de la campaña de promoción turística invernal de Magallanes en Estados Unidos junto a LATAM y HYST.

Además se expuso sobre el desarrollo de diversas iniciativas que la Corporación impulsa, entre ellas el MICE Bureau para Magallanes, la sala museográfica en Pampa Guanaco y la construcción de dos puentes peatonales para senderos en Torres del Paine.



En materia de articulación territorial, se informó sobre reuniones sostenidas con autoridades y representantes de instituciones públicas, incluyendo a la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el seremi de Economía, Francisco Birke; el director regional de CORFO, Javier Romero; la directora regional de ProChile, Alejandra Covacevich; y representantes de SERNATUR a nivel regional y central, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto para el desarrollo de la región.



Al cierre de la reunión, la gerenta general de CORMAG, Yenny Oyarzo, señaló que: "La Asamblea reafirma el rol central de nuestros socios en la Corporación, no solo en la toma de decisiones, sino también en el desarrollo de muchas de las iniciativas que impulsamos. La CORMAG se construye a partir de esa articulación permanente, donde los distintos sectores productivos, empresariales, académicos y de servicios forman parte activa de nuestra gobernanza, junto al trabajo técnico del equipo."



Finalmente, el presidente del Directorio de CORMAG, Jorge Flies destacó el despliegue que ha tenido la corporación e indicó que: "con un equipo pequeño, ha logrado posicionar a Magallanes en temas estratégicos para el desarrollo. Hoy vemos cómo las comisiones internas están impulsando iniciativas que tendrán importantes resultados y, al mismo tiempo, proyectos como el MICE Bureau significan una enorme ganancia para la región. Ese ha sido un foco que ha impulsado la Corporación, su gerenta y el equipo técnico, desarrollando un importante trabajo de articulación para atraer a actores clave."

