APOYO INTEGRAL A LOS AGRICULTORES SEGÚN SU TRAYECTORIA Y TERRITORIO ANUNCIÓ INDAP EN SU CUENTA PÚBLICA

"Todo el trabajo que realizamos se enfoca en fortalecer a la agricultura familiar campesina, para el desarrollo productivo, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias rurales de todo Chile. Cada uno de nuestros logros y resultados tiene rostros, es una familia o una comunidad que busca surgir", dijo la subdirectora nacional (s) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Antonella Pecchenino, en la Cuenta Pública de este servicio del agro.





Pecchenino revisó los logros obtenidos por la institución durante 2025 y los desafíos 2026-2030 en una ceremonia que fue transmitida vía streaming. Ahí informó que el año pasado INDAP ejecutó un presupuesto de $392.345 millones, que le permitió acompañar a 162.840 pequeños agricultores de Arica a Magallanes –48,7% mujeres– mediante sus programas regulares y respuestas a las emergencias.

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En relación a las emergencias, envió un especial mensaje a las familias campesinas que hoy lo están pasando mal producto de los sistemas frontales que desde hace un mes han azotado a una parte importante del territorio nacional: "Quiero decirles que INDAP no las dejará solas. Desde el primer minuto nuestra institución las ha estado acompañando en terreno, trabajando incansablemente para la rehabilitación de las unidades productivas que se han visto dañadas".

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Asimismo, hizo un reconocimiento especial a los funcionarios del servicio, "que en cada emergencia han demostrado compromiso, contención y ayuda para levantar a la agricultura familiar campesina del país".

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Junto con exponer los resultados más importantes de la gestión 2025 en áreas estratégicas como seguridad hídrica, inversiones, financiamiento, asesoría técnica y comercialización, Pecchenino dio a conocer la hoja de ruta 2026-2030 de INDAP, "que busca acompañar mejor a nuestros usuarios según su trayectoria productiva y el territorio donde habitan".

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Las cifras más importantes de 2025





Del ejercicio 2025, destacó particularmente las cifras de asesoría técnica, con acompañamiento productivo para más de 135 mil usuarios; y las inversiones de infraestructura, riego, equipamiento, suelos y praderas para 126 mil productores.

"Garantizar el acceso y el uso eficiente del agua es y seguirá siendo un eje principal para INDAP, junto con inversiones de mayor impacto y sostenibilidad dada la actual crisis climática", expresó Pecchenino, señalando que el año pasado se apoyó a más de 8 mil usuarios mediante el Programa de Riego, financiando obras individuales y asociativas, y se les dio certeza jurídica de uso del agua a otras 1.647 personas a través del Bono Legal de Aguas.

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En materia de inversiones, dijo que estas deben estar bien focalizadas para producir más y mejor: "Durante 2025, llevamos a cabo más de 178 mil proyectos de incentivo para inversión y capital de trabajo, financiando infraestructura, equipamiento e insumos, y mejorando las unidades productivas de la agricultura familiar campesina. El 49% de estos apoyos beneficiaron a mujeres". Agregó que el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), que el año pasado cofinanció más de 1.800 proyectos, será el principal instrumento de inversión de la estrategia 2026-2030.

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En créditos, informó que 40 mil usuarios accedieron a préstamos de fomento productivo durante 2025, por un total de $120 mil millones. En paralelo, 12.562 usuarios protegieron su producción con la contratación de seguros agropecuarios con subsidio de INDAP, principalmente en las regiones de La Araucanía, Maule y O'Higgins. "Nuestro compromiso es entregar financiamiento oportuno para los requerimientos de las familias campesinas. y mayor protección ante los riesgos climáticos como los que estamos viviendo hoy", indicó.





La subdirectora nacional (s) de INDAP dijo que "fortalecer la asesoría técnica integral, diferenciada según las necesidades y trayectoria productiva de cada usuario, será uno de nuestros focos en cada programa regular. Para ellos modernizaremos nuestra oferta programática, mejorando la atención territorial y la eficiencia de nuestro servicio". En 2025 se atendió a más de 70 mil usuarios Prodesal (Programa de Desarrollo Local), a 51 mil productores PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena) y a 12 mil agricultores del SAT (Servicio de Asesoría Técnica).

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Por último, anunció que abrir nuevos mercados formales y de más valor para la pequeña agricultura será otro eje estratégico de la administración: "La meta es que más productos campesinos lleguen a mejores mercados, con menos intermediarios y un mayor valor para quienes los producen". En este punto destacó el éxito de la Red Nacional de Mercados Campesinos, con más de 220 puntos de venta y la participación de más de 3.000 agricultores en todo el país, junto con grandes avances en compras públicas, alianzas productivas y encadenamientos comerciales.

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"Esta Cuenta Pública no son solo números de gestión, sino que reflejan nuestro compromiso más profundo con las miles de familias campesinas que desde la zona andina hasta la Patagonia y de mar a cordillera sostienen la producción de alimentos, la soberanía y el patrimonio, mantienen vivas nuestras tradiciones y construyen futuro en el mundo rural", concluyó la subdirectora nacional (s) de INDAP.