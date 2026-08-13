REBECA AGUILANTE ASUME LA COORDINACIÓN REGIONAL DE SENAMA Y PONE EL FOCO EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

La recién asumida coordinadora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Rebeca Aguilante, abordó los principales desafíos que enfrenta Magallanes en materia de envejecimiento, cuidados, salud, participación y protección de los derechos de las personas mayores, durante una entrevista concedida esta mañana al programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones.

Aguilante, quien lleva aproximadamente una semana en el cargo, señaló que su regreso al servicio representa un desafío que asume con entusiasmo, especialmente por el vínculo que ha construido durante años con las personas mayores y con el equipo regional de SENAMA.

“Yo asumí hace muy poquito. Y la verdad que ha sido una alegría inmensa para mí, porque yo ya había estado en el servicio y el reencuentro con los mayores y con mi equipo de trabajo ha sido muy gratificante”, comentó durante la conversación.

La nueva coordinadora regional es administradora pública y cuenta con un diplomado en gerontología. Según explicó, su acercamiento al trabajo con personas mayores se fue desarrollando a partir de su experiencia laboral, particularmente durante los años en que se desempeñó en el área de salud y en labores vinculadas a la medicina rural.

“Yo soy magallánica, tengo hijos también que está estudiando fuera del país. En este minuto soy administradora pública y también tengo un diplomado en gerontología. La verdad que el tema del adulto mayor es de mi gran interés. He estado estudiándolo hace mucho tiempo y siempre he mantenido contacto también con ellos dentro y fuera de mi cargo”, relató.

En ese sentido, Aguilante sostuvo que su experiencia en terreno le permitió conocer directamente las necesidades de las personas mayores de las distintas comunas de la región y comprender la importancia de generar políticas públicas que respondan a una población que continúa envejeciendo.

“Compartí mucho en el tema de salud. Trabajos en 20 años también estuve trabajando en el área de salud, entonces también hacíamos mucha medicina rural, entonces uno también va levantando las necesidades de los adultos mayores en las comunas y yo dije, bueno, por qué no participar por un cambio para ellos, trabajar para ellos e ir en ayuda. Me gusta mucho el tema social, aunque mi profesión no sea del área social, pero creo que uno puede aportar siempre un granito a la sociedad”, afirmó.



Una región con más de un 20% de población mayor



Uno de los aspectos centrales de la conversación fue el proceso de envejecimiento demográfico que enfrenta la región. Aguilante señaló que Magallanes cuenta con una población de personas mayores superior al 20%, situación que plantea nuevos desafíos para las políticas públicas y para la coordinación de los distintos organismos del Estado.

“Como es conocimiento de todo el país, está envejeciendo. En Punta Arenas tenemos una población importante de adultos mayores, más del 20%. Y la idea es obviamente bajar las políticas públicas. Siempre van cambiando, por eso también me encuentro ahora en un periodo de inducción como te comentaba a mi ingreso han cambiado ciertos programas, pero también vienen muchas novedades”, indicó.

La autoridad destacó que uno de los principales cambios en la mirada hacia la vejez ha sido el tránsito desde un enfoque centrado exclusivamente en la asistencia hacia uno que reconoce a las personas mayores como sujetos activos, con capacidad de organización, participación y aporte a la sociedad.

“Tenemos que promover como servicio la participación para que ellos tengan una vejez saludable y que tengan un envejecimiento activo, que sean protagonistas de esta sociedad”, sostuvo.

En esa línea, agregó que las políticas públicas deben seguir avanzando hacia el reconocimiento de los derechos de las personas mayores y hacia una sociedad que modifique la manera en que se relaciona con ellas.

“Ahora no, el adulto mayor es mucho más activo, trabaja, quiere estar vigente, quiere que se respeten sus derechos. Por ejemplo, si tú vas al médico y vas con un adulto mayor, la idea es sociabilizar que tengan un respeto hacia ellos porque el médico le habla de repente al que lo acompaña, pero no le habla al adulto mayor, ¿entiendes? Entonces la idea es ir educando con el tiempo para que la gente vaya teniendo conciencia que es súper importante que ellos tengan una figura muy presente en la sociedad”, explicó.



Participación, cultura y envejecimiento activo



Entre las iniciativas que SENAMA busca mantener y potenciar durante el segundo semestre se encuentran los fondos concursables destinados a organizaciones de personas mayores, el concurso literario y distintas actividades culturales y recreativas.

Aguilante adelantó que los fondos nacionales para adultos mayores serán adjudicados próximamente y que durante las siguientes semanas comenzará el contacto con las organizaciones beneficiarias.

“Los mayores postulan a cosas o programas que ellos quieran realizar en sus clubs, entonces eso mantiene el envejecimiento activo, que es la mirada que más queremos promover”, explicó.

También destacó el desarrollo de actividades como los campeonatos de cueca y otras instancias que permiten a las personas mayores participar, generar vínculos y representar a la región en actividades nacionales.

“Nosotros promovemos que ellos participen en estas cosas que son muy beneficiosas para conocer también otras regiones, porque obviamente ahí crean lazos y contactos para poder seguir participando en lo que ellos les gusta”, señaló.

Asimismo, recordó un programa desarrollado en Magallanes mediante el cual profesores jubilados participan en actividades educativas dirigidas a menores de 12 años, experiencia que, a su juicio, permite que las personas mayores continúen aportando activamente a la sociedad.



Fortalecer la coordinación con otros organismos



Otro de los ejes planteados por la nueva coordinadora regional es la necesidad de profundizar el trabajo intersectorial. SENAMA mantiene coordinación con servicios públicos, municipios, establecimientos de salud y otras instituciones para responder a requerimientos específicos de las personas mayores.

“Nosotros como SENAMA tenemos que coordinar con los otros servicios, nosotros trabajamos con la red activamente, por eso cuando un adulto mayor se acerca a nuestras oficinas y tiene un requerimiento especial, nosotros activamos, trabajamos mucho incluso con los consultorios”, explicó.

Aguilante enfatizó que esta coordinación resulta especialmente relevante cuando se trata de situaciones sociales o de salud que requieren la intervención de distintos organismos.

“La verdad que es un trabajo mancomunado con todos los organismos del Estado. Y esa es la función de SENAMA, crear redes en ayuda y en beneficio a los adultos mayores”, remarcó.

En este ámbito también mencionó el vínculo que existe con instituciones de educación superior de la región, como la Universidad de Magallanes y la Universidad Santo Tomás, particularmente para generar instancias intergeneracionales y actividades que acerquen a estudiantes y profesionales jóvenes a las personas mayores.



Residencias, cuidados y apoyo a las personas cuidadoras



Respecto de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), Aguilante señaló que SENAMA mantiene una labor de acompañamiento y supervisión técnica, incluyendo establecimientos particulares que reciben subvención.

“Nosotros como servicio estamos preocupados que ya tengan la atención de cuidados sobre todo los ELEAM, que es algo fundamental. Que se cumpla esa normativa. También nosotros subvencionamos ELEAM particulares y la idea es hacer un acompañamiento técnico para que ellos puedan funcionar y puedan conocer un poco más de los cuidados que realmente tiene que tener el adulto mayor. Por eso siempre tenemos a alguien que lo está visitando”, detalló.

La autoridad también abordó el desafío que representa la capacitación de quienes realizan labores de cuidado, considerando que existen personas que ejercen estas funciones de manera informal.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una preparación más especializada de las personas cuidadoras, considerando las características particulares de las personas mayores.

“La idea, yo creo que hacer algo mucho más serio, porque igual es súper importante que sepan cómo tienen que, no sé, acostar al adulto mayor, levantarlo porque son más frágiles, entonces yo creo que es importante también lo que tú mencionas, hay que revisar esa parte”, sostuvo.

Además, adelantó que buscará abordar la disponibilidad de ayudas técnicas y la coordinación con otros organismos, señalando que existen personas mayores que requieren elementos como bastones y andadores.



Déficit de especialistas en geriatría



Uno de los puntos que Aguilante identificó como un desafío relevante para Magallanes es el acceso a especialistas en geriatría. La coordinadora regional sostuvo que existe una necesidad concreta de contar con más profesionales especializados en atención de personas mayores.

“Sí, claramente se necesitan especialistas. Ahora la Universidad Santo Tomás está muy preocupada también del área del adulto mayor, así que bueno, ahí tengo que conversar con la directora para ver qué propuesta tiene para este año”, indicó.

La autoridad agregó que, si bien la formación de determinadas especialidades puede enfrentar dificultades en la región, resulta necesario generar una estrategia que permita aumentar progresivamente el número de profesionales disponibles.

“Yo creo que hay que darle una mirada a eso de que se necesitan geriatras porque hay muy pocos en Magallanes. Creo que en el minuto hay dos no más, así que yo creo que eso sería fundamental que también los mismos geriatras que están en este minuto ayuden a promover eso con las universidades”, señaló.

Aguilante también recordó una experiencia desarrollada durante su anterior periodo en SENAMA, cuando se gestionó una gira regional de especialistas en geriatría para acercar atención y conocimiento especializado a distintas comunas de Magallanes.



Despliegue por las provincias



La coordinadora regional explicó que actualmente se encuentra en un proceso de inducción que se extenderá durante el mes de agosto, pero que posteriormente contempla un despliegue territorial para conocer directamente las necesidades de las personas mayores en las distintas provincias.

“Yo termino mi inducción a final de este mes, pero dentro de la agenda que tengo voy a tener que hacerme el espacio. Obviamente para ir a las provincias porque prontamente viene mi directora nacional, vamos a ir a Porvenir y bueno y hay que recoger obviamente las necesidades que hay en cada comuna”, adelantó.

Durante sus primeros días en el cargo, Aguilante ya ha sostenido conversaciones con autoridades y organismos vinculados al trabajo intersectorial, entre ellos la Seremi de Desarrollo Social y FOSIS, mientras proyecta nuevas reuniones de coordinación.

Una oficina de puertas abiertas



Finalmente, Aguilante destacó el trabajo que desarrolla el equipo regional de SENAMA, compuesto por profesionales de distintas áreas, y relevó especialmente la importancia de mantener una atención cercana y accesible para las personas mayores.

“Nuestro sello es tener puertas abiertas para que ellos nos puedan visitar y podamos orientarlos en lo que ellos necesiten”, afirmó.

La autoridad detalló que el equipo regional cuenta con trabajadores sociales, administradores públicos y una abogada, entre otros profesionales, y que actualmente está integrado por aproximadamente 10 u 11 personas.

“Yo creo que no se visibiliza lo que ellos hacen. Todos los días se quedan hasta la hora de las tantas, les da lo mismo el horario, ellos realmente ellos. Los quiero felicitar porque realmente son muy buenos funcionarios”, destacó.

De cara a los próximos meses, Rebeca Aguilante aseguró que su objetivo es impulsar nuevas iniciativas y profundizar el trabajo territorial, fortaleciendo la participación de las personas mayores y la articulación con los distintos organismos públicos.

“Pero la verdad que es un lindo desafío y claramente quiero hacer cosas nuevas que yo creo que se han ido enterando a lo largo del año. Las sorpresas que queremos implementar”, concluyó la nueva coordinadora regional de SENAMA.

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