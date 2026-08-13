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13 de agosto de 2026

REALIZAN TALLER QUE IMPULSA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y ANTIRRACISTA

Docentes, artistas y gestores culturales se reunieron este miércoles en el CIJUM de Punta Arenas para participar de un laboratorio itinerante. La iniciativa busca transformar las prácticas pedagógicas y erradicar la discriminación a través de herramientas artísticas y reflexión crítica.

TALLER INTERCULTURAL 2

​Con una activa participación y reflexión colectiva, la mañana de este miércoles se llevó a cabo el taller “Formación en Educación Intercultural desde las Artes”, en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (CIJUM) de Punta Arenas.

La jornada, impulsada por el programa de Interculturalidad e Inclusión Migrantes de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y de la Antártica Chilena, invitó a los asistentes a repensar las aulas y los espacios culturales desde una mirada crítica.

El encuentro funcionó como un laboratorio itinerante cuyo propósito central fue traducir los contenidos del libro “Hacia una Educación antirracista: miradas, propuestas y experiencias desde las artes”, en herramientas pedagógicas concretas y replicables. La actividad apuntó a visibilizar que el racismo opera más allá de los discursos; muchas veces se reproduce de manera silenciosa en imágenes, gestos y prácticas cotidianas normalizadas.

"En este taller entregamos herramientas a quienes trabajan en espacios educativos con tal de reconocer nuestra diversidad, abordar situaciones de discriminación y generar espacios de convivencia más respetuosos, a través de lo que son las artes. Como Gobierno estamos comprometidos con avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa, más justa y, sobre todo, más tolerante", explicó el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, presente en la jornada.

La actividad formativa contó con la guía de los facilitadores Angie Mercado, licenciada en Ciencias Sociales, certificada en estudios afrolatinoamericanos por la Universidad de Harvard y directora de la plataforma cultural Soyalmadenegra, y Luiz Carlos Silva dos Santos Junior, abogado y doctor en Antropología, quien posee un trabajo sostenido con comunidades afrodescendientes en Brasil y Chile. Mediante una metodología performativa, ambos profesionales lideraron bloques que combinaron marco conceptual, activación corporal y producción creativa.

"Entregamos algunas herramientas metodológicas, como precisamente la comunicación antirracista, que es una herramienta que nos ha servido para cuestionarnos el lenguaje cotidiano que tenemos en el diario vivir. También entregamos el concepto de qué es el racismo como un sistema ideológico; un sistema de ideas que es muy importante que entendamos, porque también es estructural", resaltó Mercado.

Tamara Espinoza Azózar, directora del espacio de artes integradas Arte 90 y una de las asistentes al taller, se refirió a la sensibilidad del tema y la experiencia de su organización.

"Es una forma muy sensible de poder explicar por qué es necesaria la educación contra el racismo en Chile y, en general, hacia nosotros mismos como personas individuales, más incluso que como instituciones. Para nadie es sorpresa que en Arte 90 participamos personas de distintas partes del mundo, de distintos países, y por eso este tipo de capacitaciones y seminarios tienen mucha pertinencia con lo que nosotros hacemos."

Gracias a la articulación interna con el programa Red Cultura y la Mesa de Educación Artística de la Seremi de las Culturas, el taller logró convocar a una red diversa de agentes. Directivos, docentes, educadoras, artistas mediadores y representantes de espacios culturales compartieron experiencias y diseñaron estrategias.

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