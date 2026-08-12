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12 de agosto de 2026

ANEF MAGALLANES REAFIRMA SU DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO ANTE DESVINCULACIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES

Durante la reunión se analizó especialmente la situación registrada en la Delegación Presidencial, donde se concretaron cinco desvinculaciones, siendo uno de ellos candidato a la asociación.

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La defensa del empleo público y la preocupación por las recientes desvinculaciones y procesos de contratación fueron parte de los principales temas abordados por el Directorio Regional de ANEF Magallanes, encabezado por su presidenta regional, Evelyn Córdova Marín.

Durante la reunión se analizó especialmente la situación registrada en la Delegación Presidencial, donde se concretaron cinco desvinculaciones, siendo uno de ellos candidato a la asociación.

La organización manifestó además su preocupación por los criterios que se están utilizando para la contratación de personal en los servicios públicos, señalando que en algunos casos se estarían creando nuevos cargos para cubrir plazas que anteriormente no existían. ANEF reafirmó la necesidad de resguardar los puestos de trabajo, respetar los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales y garantizar procesos transparentes de contratación.

Otro punto de preocupación corresponde a los funcionarios que están siendo notificados por el rechazo de licencias médicas y a quienes se les solicita la restitución de recursos. La organización cuestionó especialmente que estas notificaciones se produzcan, en algunos casos, más de un año y medio después del rechazo, generando incertidumbre para los trabajadores afectados y sin darle una propuesta de pago, en algunos casos las personas quedarán sin remuneraciones.

Finalmente, ANEF Magallanes informó que estas materias serán parte de los planteamientos que llevará a la Asamblea Nacional de ANEF, programada entre el 1 y el 3 de septiembre, donde la dirigencia regional abordará además temas vinculados al fortalecimiento de la organización y la representación de las regiones.

ANEF Magallanes reafirma su compromiso con la defensa del empleo público, los derechos de las y los funcionarios y el fortalecimiento de la organización sindical como herramienta de representación de las trabajadoras y trabajadores del Estado.

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