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12 de agosto de 2026

ALCALDESA KARINA FERNÁNDEZ SOLICITA MEDIDAS CONTRA LA FRAGILIDAD EN LA DENSIDAD POBLACIONAL Y EL MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD PARA LA COMUNA DE PRIMAVERA

Comisión de zonas extremas

alcaldesakarinafernandez

En su intervención ante la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, presentó el diagnóstico del rezago en infraestructura, servicios básicos y conectividad que afecta al territorio fueguino. La jefa comunal instó al Gobierno central a diseñar políticas públicas con verdadero criterio de equidad territorial y donde la descentralización implique reconocer las brechas existentes.

 
1. Crisis Demográfica y Vulnerabilidad Geopolítica

 
La alcaldesa expuso con preocupación los resultados oficiales del Censo 2024, que revelaron una severa contracción demográfica de la comuna de Primavera. La población residente permanente disminuyó en un 62.8%, pasando de 1.156 habitantes en 2017 a solo 431 habitantes en 2024. Fernández aclaró que esta cifra no refleja adecuadamente la población flotante ligada a la industria petrolera y de servicios que transita y opera diariamente en la comuna, lo que distorsiona la planificación de recursos públicos.

 
Esta debilidad demográfica en la porción chilena de la isla representa un agudo desbalance soberano al contrastarse con los 185.732 habitantes del sector argentino de Tierra del Fuego, un territorio altamente poblado e industrializado gracias a sostenidos incentivos estatales y leyes de fomento.

 
2. Situación en Bahía Azul (Cruce Primera Angostura)

 
Uno de los puntos más críticos expuestos por la edil fue la situación del sector de Bahía Azul (Estrecho de Magallanes), el nodo de conectividad más importante de la isla, por donde cruzan más de 2.000 vehículos diarios en tránsito nacional e internacional. El municipio de Primavera debe costear de manera autónoma con su presupuesto municipal la operación y mantención de un sistema de energía eléctrica autónomo para la iluminación pública del sector, visualizando escasa o nula participación de la Dirección de Obras Portuarias. (DOP).

 
3. Requerimientos de mejoras en conectividad

 
A pesar de que la Dirección de Aeropuertos ejecutó una inversión de $4.200 millones de pesos en 2023 para la conservación del Aeródromo Franco Bianco, dejando la pista en condiciones de operabilidad, además de la construcción de un refugio de pasajeros, el recinto se encuentra actualmente sin uso. La comunidad carece de conectividad aérea regular debido a la total ausencia de subsidios estatales para vuelos de pasajeros, dejando la infraestructura ociosa frente a aeroevacuaciones médicas o aislamiento invernal.

 
Asimismo, se informó la falta de conectividad digital y de telefonía móvil en la ruta internacional y los sectores ganaderos de la comuna, impidiendo una respuesta rápida ante accidentes de tránsito y emergencias médicas. La alcaldesa también expuso que el Ministerio de Obras Públicas tiene programada la pavimentación de la Ruta Y-655 recién para el año 2029, ruta valiosa para los habitantes de la comuna, ya que conecta a Primavera con la capital provincial.

ESTRATEGIA DE AUTONOMÍA COMUNAL EN CERRO SOMBRERO

 
Independencia Energética y Sanitaria: Se estructura la hoja de ruta para implementar una matriz de generación eléctrica, en busca de la indepencia energética de la ENAP, así como también la municipalidad de Primavera se ha comprometido a asumir como operador de servicio sanitario, trabajo que va ejecutando junto a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para dar estabilidad y seguridad del servicio de agua potable.

 
4. Exigencia de Descentralización y Normas Diferenciadas

 
Karina Fernández indicó que los marcos legales que aplican ministerios e instituciones fiscalizadoras de nivel central son diseñados de forma estandarizada, ignorando el elevadísimo costo de vida, la escasez de mano de obra y el aislamiento extremo de Tierra del Fuego. Instó al Congreso a dictar leyes de fomento diferenciadas y mecanismos de financiamiento flexibles que actúen como verdaderas herramientas de equidad territorial para el desarrollo patagónico.

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