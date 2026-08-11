PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO CRITICA GESTIÓN DEL GOBIERNO Y PIDE ACELERAR AGENDA DE SEGURIDAD

El presidente regional del Partido Nacional Libertario, Carlos Sánchez Inostroza, realizó un amplio análisis de la contingencia política nacional durante su participación, la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, el reciente giro del Ejecutivo hacia la agenda de seguridad, las expectativas generadas durante la campaña presidencial y las reformas que, a su juicio, aún están pendientes para enfrentar la delincuencia.

En conversación con el programa, Sánchez valoró los avances económicos impulsados por el Ejecutivo, aunque sostuvo que el Gobierno debe ser capaz de avanzar de manera simultánea en las distintas áreas comprometidas durante la campaña.







"La parte económica del Gobierno la ha tenido bastante bien definida desde el principio. Nosotros en ese sentido no tenemos muchas críticas, más allá de que podríamos profundizar un poco más las medidas. Nosotros éramos un poco más agresivos, por ejemplo, con respecto al tema de la empresa del 27 al 15%, pero bueno, al menos va avanzando en el sentido correcto de lo que nosotros defendemos. Pero sí también nos gustaría ver cómo se dice que el gobierno camine y masque chicle a la misma vez. No esperar cuatro meses y medio para recién empezar a hablar de seguridad, a lo mejor tener que esperar cuatro meses y medio o cinco meses más para empezar a hablar de otro tema que se prometió en campaña. Yo creo que podemos ir atacando en paralelo ciertos problemas o ciertas cosas que la gente y la ciudadanía está demandando de manera urgente."



Durante la entrevista, el dirigente también apuntó al rol que, a su juicio, debería asumir el Partido Republicano dentro de la administración del presidente José Antonio Kast, indicando que la colectividad debe tener una presencia política más marcada.







"Yo creo que debiesen estar con mayor presencia ellos. Yo veo muy poca presencia de republicanos y eso me llama un poco la atención. Creo que hay mucha más presencia de Chile Vamos, siendo que ellos finalmente salieron quintos. Creo que Republicanos tiene que golpear un poquito más la mesa políticamente hablando. La experiencia también te la va dando la práctica y el tiempo. Entonces creo que lo primero que tienen que hacer es posicionarse dentro del Gobierno y empezar a abarcar la pauta de lo que se prometió en campaña."



Uno de los temas centrales de la conversación fue la estrategia comunicacional del Ejecutivo, especialmente respecto de las expectativas generadas durante la campaña presidencial en materia de seguridad e inmigración.







"Se generaron muchas expectativas y el presidente pecó, yo creo, en ese sentido con respecto a generar tantas expectativas de que 'vamos a hacer todo al tiro el primer día'. Yo llamaría a trabajar en paralelo las cosas. No podemos estar esperando cuatro o cinco meses para recién empezar a atacar un tema que yo creo que hoy día es el tema para el chileno. Porque la sensación que tiene la gente es que hay inseguridad, más allá de lo que puedan estar haciendo los ministerios y de toda la coordinación que tenga el Ministerio de Seguridad, eso no se traduce en el día a día del chileno."



Respecto del anuncio sobre expulsiones masivas de inmigrantes irregulares, Sánchez sostuvo que existió un error en la forma de comunicar la medida.







"Fue un tema que no se controló bien, son problemas comunicacionales. Creo que eso lo deben tener súper claro. Y con respecto al tema de la bomba de tiempo de los inmigrantes, sí, claramente. El decir que iba a expulsar a doscientas mil o trescientas mil personas en una cantidad de tiempo acotado matemáticamente es imposible, sobre todo con las leyes que tenemos hoy día en el país y las leyes internacionales que también tenemos que respetar. Creo que fue dispararse a los pies."



En materia de seguridad pública, el presidente regional del Partido Nacional Libertario insistió en que la prioridad debe estar en fortalecer a Carabineros y a la Policía de Investigaciones antes que ampliar el rol de la seguridad municipal.







"Nosotros creemos que la seguridad municipal no debiese existir. No somos amigos de eso. Creemos que esos recursos perfectamente pueden inyectarse a Carabineros. La seguridad municipal finalmente no tiene las atribuciones que tiene Carabineros. Mucho más que temas preventivos no va a poder hacer. La verdad es que no creemos en la seguridad municipal; creemos que son recursos desperdiciados."



Asimismo, sostuvo que el Estado debe concentrarse en aplicar la legislación vigente antes que seguir generando nuevas normas.







"Eso demuestra que finalmente no necesitamos leyes. Lo que necesitamos es que efectivamente el Estado actúe ya. Yo creo que con las herramientas que hoy día tiene, más lo que sí o sí es súper importante que deje el Ministerio de Seguridad, que es el respaldo a nuestras fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, podemos avanzar. Lo que necesitamos es que el Estado ejecute lo que ya existe."



Consultado sobre el eventual uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, manifestó que su partido no comparte esa alternativa.







"No somos de la idea de ocupar las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Creemos que es una preparación tan especializada y que cuesta mucha plata al país preparar un militar. Tenemos que potenciar a Carabineros, a la PDI, darles mayor respaldo, darles mayores atribuciones y yo creo que con eso vamos a empezar a poder solucionar todo."



Finalmente, Sánchez afirmó que cualquier avance en seguridad debe ir acompañado de una reforma al sistema judicial, señalando que de lo contrario los resultados serán insuficientes.







"Podemos avanzar en todas las leyes que quiera el ministro con respecto a materias de seguridad, pero si no reformamos el Poder Judicial, no vemos el tema de cárceles, yo creo que va a ser insuficiente. La gente quiere soluciones lo más rápido posible, entonces tenemos que tratar de atacar de forma holística todos los problemas. Si no, va a ser muy complicado que la gente vea resultados y que efectivamente la seguridad esté mejorando."



Al cierre de la entrevista, el dirigente reiteró que el principal desafío del Gobierno sigue siendo administrar las expectativas ciudadanas y mejorar su conducción política y comunicacional, insistiendo en que el Partido Republicano debe asumir un rol más protagónico dentro de la administración para impulsar el programa con el que fue elegido el Presidente de la República.



