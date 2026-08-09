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9 de agosto de 2026

CONAF ABRE MÁS DE 3 MIL CUPOS PARA BRIGADISTAS FORESTALES Y CONSIDERA SEIS COMUNAS DE MAGALLANES

​La convocatoria para la temporada 2026-2027 contempla puestos de trabajo en Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, Porvenir, Pampa Guanaco y Puerto Williams.

CONAF

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) abrió la convocatoria para brigadistas forestales correspondiente al período de mayor ocurrencia de incendios forestales 2026-2027. A nivel nacional, la institución dispuso más de 3 mil cupos distribuidos en 13 regiones del país, incluida Magallanes.

En la región, las postulaciones contemplan labores en distintas comunas y territorios, entre ellos Punta Arenas, Puerto Natales, el Parque Nacional Torres del Paine, Porvenir, Pampa Guanaco y Puerto Williams. Las personas interesadas pueden revisar los formularios de inscripción, requisitos, perfil de los cargos y etapas del proceso en el sitio web oficial de CONAF.

Entre los requisitos para postular se encuentra contar con salud compatible con las funciones, no registrar antecedentes penales de ningún tipo y tener educación básica completa, entre otros. El proceso considera seis etapas: convocatoria, recepción de antecedentes, verificación de requisitos, evaluaciones físicas, técnicas y psicolaborales, selección y contratación.

Las personas seleccionadas recibirán capacitación en comportamiento del fuego, uso de herramientas y equipos, seguridad y protocolos operativos, además de entrenamiento práctico en terreno. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar los cupos disponibles.


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