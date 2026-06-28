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28 de junio de 2026

IVª BRIGADA AÉREA Y CONAF MAGALLANES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO AÉREO

​Las instituciones realizaron el primer Comité SAR 2026 en Punta Arenas y acordaron desarrollar un ejercicio conjunto durante septiembre para fortalecer la respuesta ante emergencias.

PRIMER COMITÉ SAR 2025 DE PUNTA ARENAS 3

Con el objetivo de fortalecer la coordinación ante eventuales emergencias aeronáuticas en la Región de Magallanes, la Fuerza Aérea de Chile realizó el primer Comité del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) 2026 de Punta Arenas. La actividad se desarrolló en el Cuartel General de la IVª Brigada Aérea, en la Base Aérea Chabunco, con la participación de representantes de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes.

La jornada fue encabezada por el jefe del Departamento de Coordinación y Operaciones del Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento (RCC) Punta Arenas, comandante de escuadrilla (A) Francisco González, quien destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las instituciones que participan en operaciones de emergencia y apoyo a la comunidad.

Durante el encuentro, personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo de la IVª Brigada Aérea presentó las capacidades disponibles para desarrollar misiones de rescate, además de los procedimientos de planificación y coordinación para enfrentar accidentes aéreos y otras situaciones de emergencia. Asimismo, se revisaron las capacidades institucionales para responder a incendios que involucren aeronaves.

Por su parte, representantes de CONAF Magallanes expusieron sus capacidades operativas y comprometieron la entrega de información sobre puntos de reabastecimiento para operaciones aéreas con el sistema Bambi Bucket, utilizado por el helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea de Chile en el combate de incendios forestales.

La actividad concluyó con el compromiso de realizar un ejercicio práctico conjunto durante septiembre de 2026, instancia que permitirá evaluar procedimientos, fortalecer la interoperabilidad entre ambas instituciones y continuar perfeccionando la capacidad de respuesta frente a emergencias en la Región de Magallanes.


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