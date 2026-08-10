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10 de agosto de 2026

NUEVO TORNEO DE BT PRODUCCIONES REUNIRÁ A INDOOR Y VIENTO AUSTRAL COMO SEDES

Vive Pádel

BT Producciones padel viento austral e indoor

En una nueva edición de Vive Padel, conducido por Nesla Muñoz en Polar Comunicaciones, participaron Ignacio “Nacho” Briones, profesor de educación física y head coach de BTIM, junto a Víctor Ojeda, administrador y productor, para presentar el campeonato organizado por BT Producciones que se desarrollará en conjunto entre los clubes Indoor y Viento Austral.

Durante la conversación, los invitados contaron que BT Producciones lleva cerca de dos años y medio desarrollando actividades en Punta Arenas, principalmente americanos y eventos temáticos, y que este torneo representa un paso hacia una producción de mayor escala dentro de la comunidad del pádel regional.

Ignacio Briones explicó que la posibilidad de contar con Viento Austral e Indoor como sedes permitió pensar en un evento más grande, con seis canchas funcionando en simultáneo. El campeonato comenzará el lunes 17 y se extenderá hasta el domingo, con partidos en Viento Austral durante toda la semana y también en Indoor desde el miércoles al domingo en la mañana. Las finales se realizarán en Viento Austral.

Uno de los datos destacados fue la alta convocatoria del torneo, que al momento de la entrevista ya registraba 168 parejas inscritas, con la proyección de llegar a 172. Según detallaron, varias categorías ya estaban agotadas, quedando solo algunos cupos disponibles en segunda varones, tercera y quinta damas.

El programa también abordó el análisis del pádel femenino en Magallanes, especialmente las dificultades para conformar categorías más altas y la posibilidad de avanzar hacia formatos open que permitan equilibrar niveles, sumar competencia y generar mejores espectáculos deportivos en semifinales y finales.

Además, Briones compartió su rol como entrenador de la selección chilena sub-15 de futsal que viajará a Uruguay en septiembre para participar en un mundial. El equipo, conformado por jóvenes de Punta Arenas y Puerto Natales, se encuentra entrenando intensamente, incluso desde las 6 de la mañana, con el objetivo de llegar en buenas condiciones a la competencia internacional.

En el cierre, los organizadores invitaron a la comunidad a asistir al torneo, conocer los complejos deportivos, disfrutar del ambiente familiar y acercarse al pádel. También agradecieron a quienes han apoyado el desarrollo del evento, destacando el trabajo de producción, logística, auspiciadores, familias y colaboradores.


Nesla Muñoz

NESLA MUÑOZ, CONDUCTORA DE "VIVE PÁDEL" EN POLAR COMUNICACIONES, FUE NOMINADA A LA SELECCIÓN CHILENA PARA EL MUNDIAL SENIOR 2026

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