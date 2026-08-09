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9 de agosto de 2026

CHUMAN GO! IMPULSA EN PUNTA ARENAS UN ENCUENTRO DE FOLKLORE INFANTIL Y DESTACA EL VALOR DE LA IDENTIDAD REGIONAL

Ojo con la Cultura

MIRKO MASLE

La iniciativa cultural y productiva Chuman Go!, encabezada por Mirko Masle, prepara en Punta Arenas el primer encuentro de baile folclórico infantil Semillas del Estrecho, actividad que se realizará el sábado 15 de agosto en el Teatro Municipal. El proyecto busca reunir a niños, jóvenes y familias en torno al folklore, la música y la identidad regional.

En conversación con Ojo con la cultura de Polar Comunicaciones, Masle explicó que Chuman Go! se encuentra trabajando en una nueva etapa, que contempla la actualización de su aplicación para fortalecer el vínculo entre las pymes, el ámbito comercial y turístico de la zona. Además, adelantó que durante este segundo semestre continuarán desarrollando novedades con miras al lanzamiento oficial de la aplicación durante el próximo año.

El emprendedor también destacó la importancia de fortalecer la producción y manufactura regional, área que actualmente forma parte de la identidad de Chuman Go!. En ese contexto, señaló que han comenzado a desarrollar nuevos productos confeccionados en la región, entre ellos poleras, morrales y bolsas impermeables, con el objetivo de potenciar elementos vinculados a la identidad de Magallanes.

Durante la entrevista, Masle abordó además las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y planteó la necesidad de generar mayores apoyos para quienes desarrollan actividades productivas en la región. A su juicio, el turismo y la cultura representan oportunidades relevantes para mostrar elementos propios de Magallanes, desde su historia y gastronomía hasta su música, patrimonio e identidad local.

Uno de los principales anuncios de la conversación fue Semillas del Estrecho, primer encuentro de baile folclórico infantil organizado por Chuman Go! Producciones. La actividad se desarrollará el sábado 15 de agosto desde las 15:00 horas en el Teatro Municipal de Punta Arenas, con apertura de puertas aproximadamente a las 14:00 horas, y reunirá a agrupaciones folclóricas en una jornada orientada especialmente a niños, jóvenes y familias.


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