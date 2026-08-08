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8 de agosto de 2026

LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ ABORDA SUS DESAFÍOS DE CONVIVENCIA EN PUNTA ARENAS

La Educación en Magallanes

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En un nuevo capítulo de La Educación en Magallanes, Vania Alexandra González Leiva, terapeuta ocupacional, y Marcial Miranda Otey, encargado de convivencia y DT internacional del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, conversaron sobre la realidad del establecimiento educacional y los principales desafíos que enfrenta su comunidad en Punta Arenas.

Durante el espacio de Polar Comunicaciones, los invitados repasaron parte de la historia del liceo, que cuenta con 32 años de trayectoria, y abordaron el trabajo que realizan los equipos de convivencia escolar y del Programa de Integración Escolar (PIE) para enfrentar distintas situaciones que afectan a los estudiantes. La conversación puso énfasis en la importancia de conocer el contexto de cada joven y fortalecer la comunicación con las familias.

Vania González explicó que el acompañamiento considera las distintas necesidades educativas de los estudiantes y que, ante situaciones de desregulación o conflicto, se aplican estrategias destinadas a entregar mayor seguridad y apoyo. También destacó el trabajo coordinado entre el PIE, las familias y las redes de apoyo para abordar las necesidades de los estudiantes.

Por su parte, Marcial Miranda se refirió a los desafíos de la convivencia escolar y a la carga emocional que enfrentan quienes trabajan diariamente en los establecimientos educacionales. En ese contexto, planteó la importancia de considerar también el bienestar de los funcionarios que acompañan a los estudiantes y de comprender la convivencia como una responsabilidad que involucra a toda la comunidad educativa.

Además, La Educación en Magallanes abordó la preparación del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez para una exposición que se realizará el próximo 14 de agosto en Zona Austral, instancia que forma parte de las actividades que el establecimiento prepara para dar a conocer su trabajo y trayectoria.




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