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11 de junio de 2026

SLEP MAGALLANES INFORMA LAS MEDIDAS ADOPTADAS ANTE HECHOS DE VIOLENCIA EN EL LICEO INDUSTRIAL

En el ámbito disciplinario y legal se aplicó una suspensión cautelar de 5 días hábiles a siete estudiantes y se inició el procedimiento de Aula Segura.

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Ante la riña registrada el pasado 09 de junio en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el establecimiento activó inmediatamente el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia y como medida de resguardo inmediata se procedió a la separación de los involucrados, contención de los estudiantes y citación de sus apoderados.

 
En el ámbito disciplinario y legal se aplicó una suspensión cautelar de 5 días hábiles a siete estudiantes y se inició el procedimiento de Aula Segura. Asimismo, se realizó una denuncia ante la Fiscalía por las agresiones sufridas por dos inspectores, quienes fueron derivados a la Mutual de Seguridad para su atención médica. Se está coordinando además con esta institución instancias de acompañamiento profesional a los funcionarios del liceo.

 
Para garantizar un entorno seguro, se determinó la suspensión de clases la tarde del 09 de junio y la jornada completa del 10 de junio. Durante este periodo, el personal del liceo participó en una jornada de trabajo técnico orientada a fortalecer las estrategias de convivencia escolar y protocolos de intervención.

 
El SLEP Magallanes, como sostenedor de la educación pública, respalda las acciones emprendidas por el establecimiento y especialmente a sus funcionarios y funcionarias afectados por estos hechos y compromete el acompañamiento necesario para el restablecimiento de la convivencia armónica en el plantel.

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