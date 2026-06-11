11 de junio de 2026
SLEP MAGALLANES INFORMA LAS MEDIDAS ADOPTADAS ANTE HECHOS DE VIOLENCIA EN EL LICEO INDUSTRIAL
En el ámbito disciplinario y legal se aplicó una suspensión cautelar de 5 días hábiles a siete estudiantes y se inició el procedimiento de Aula Segura.
Ante la riña registrada el pasado 09 de junio en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el establecimiento activó inmediatamente el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia y como medida de resguardo inmediata se procedió a la separación de los involucrados, contención de los estudiantes y citación de sus apoderados.
En el ámbito disciplinario y legal se aplicó una suspensión cautelar de 5 días hábiles a siete estudiantes y se inició el procedimiento de Aula Segura. Asimismo, se realizó una denuncia ante la Fiscalía por las agresiones sufridas por dos inspectores, quienes fueron derivados a la Mutual de Seguridad para su atención médica. Se está coordinando además con esta institución instancias de acompañamiento profesional a los funcionarios del liceo.
Para garantizar un entorno seguro, se determinó la suspensión de clases la tarde del 09 de junio y la jornada completa del 10 de junio. Durante este periodo, el personal del liceo participó en una jornada de trabajo técnico orientada a fortalecer las estrategias de convivencia escolar y protocolos de intervención.
El SLEP Magallanes, como sostenedor de la educación pública, respalda las acciones emprendidas por el establecimiento y especialmente a sus funcionarios y funcionarias afectados por estos hechos y compromete el acompañamiento necesario para el restablecimiento de la convivencia armónica en el plantel.
Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.
Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.