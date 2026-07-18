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18 de julio de 2026

ACCIONES DE SQM CAEN MÁS DE 4% TRAS ANUNCIO DE NUEVOS IMPUESTOS DE CHINA A BATERÍAS DE LITIO

​La medida comenzará a aplicarse en septiembre con un impuesto del 2% a las baterías de iones de litio y forma parte de un plan que contempla un aumento gradual del gravamen en los próximos años.

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Las acciones de SQM registraron una caída superior al 4% este viernes, luego de que China anunciara la aplicación de un nuevo impuesto al consumo para las baterías de iones de litio, medida que comenzará a regir en septiembre de este año. El anuncio también impactó al mercado bursátil chileno, donde el IPSA retrocedió un 1,31%.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Finanzas de China, el nuevo gravamen será de un 2% para los componentes destinados al almacenamiento energético. La medida busca regular la competencia en las industrias vinculadas a la transición energética y forma parte de un cronograma que contempla elevar la tasa al 4% en 2027 para las baterías y posteriormente extenderla a otras tecnologías.

Según el calendario dado a conocer por las autoridades chinas, los paneles solares comenzarán a pagar un impuesto del 2% a partir de abril de 2027. Posteriormente, hacia 2028, tanto las baterías de litio como las tecnologías solares estarán sujetas a un gravamen del 4%.

El anuncio tuvo un efecto inmediato en la Bolsa de Santiago. Además de la caída de SQM, el IPSA cerró con un descenso de 1,31%, en una jornada en la que también retrocedieron las acciones de Latam Airlines y Banco de Chile.



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