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13 de junio de 2026

EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN 12,1% ENTRE ENERO Y MAYO IMPULSADAS POR EL COBRE Y EL LITIO

Los envíos nacionales alcanzaron US$ 49.565 millones, la cifra más alta para el período desde que existen registros. India destacó como uno de los mercados con mayor crecimiento para los productos chilenos.

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Las exportaciones chilenas de bienes totalizaron US$ 49.565 millones entre enero y mayo de 2026, lo que representa un incremento de 12,1% respecto al mismo período del año anterior y constituye el mayor monto registrado para estos meses. Así lo informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) en su último Informe Mensual de Comercio Exterior.

El principal impulso provino del sector minero, que acumuló exportaciones por US$ 29.942 millones, equivalente al 60,4% del total exportado y un crecimiento de 19,3% en comparación con 2025. El cobre lideró los envíos con retornos por US$ 24.370 millones, favorecido por el aumento de los precios internacionales, mientras que el litio registró US$ 2.639 millones, casi triplicando los resultados del año anterior debido a una mayor demanda global.

Las exportaciones no tradicionales también mostraron un desempeño positivo al sumar US$ 22.150 millones. Entre los productos con mayores aumentos destacaron los salmónidos frescos y congelados, además de abonos, avellanas, ciruelas frescas y manzanas. En tanto, la industria alimentaria alcanzó envíos por US$ 5.979 millones durante el período.

En materia de servicios, las exportaciones alcanzaron US$ 1.568 millones, con un crecimiento de 16,8%. Los servicios digitales representaron un tercio del total, destacando actividades como mantenimiento y reparación de aeronaves, alojamiento web y asesorías en tecnologías de la información, marketing y gestión empresarial.

Respecto a los mercados de destino, China se mantuvo como el principal socio comercial de Chile, concentrando el 34% de las exportaciones, seguido por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur e India. Este último país registró el mayor dinamismo del período, con un aumento de 118% en los envíos, impulsado principalmente por exportaciones de cobre, oro, yodo, manzanas y litio.


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EXPORTACIONES CHILENAS CRECEN 12% EN 2026 Y EL LITIO CASI TRIPLICA SUS ENVÍOS

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