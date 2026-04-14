PROCHILE DESTACA CRECIMIENTO DEL 65% EN EXPORTACIONES DE BACALAO DE PROFUNDIDAD DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN MAGALLANES

La industria pesquera de la Región de Magallanes continúa consolidando su posicionamiento en mercados internacionales gracias al trabajo conjunto con ProChile, que ha facilitado la apertura de nuevas oportunidades comerciales para productos de alto valor como el bacalao de profundidad, destacó la directora regional de ProChile en Magallanes, Alejandra Covacevich.

Las exportaciones de productos de la pesca y acuicultura de la Región de Magallanes alcanzaron en este primer trimestre 2026 ya se empinan por sobre los US$ 242 millones, con un crecimiento del 22,4% con respecto al mismo periodo del año pasado, según cifras entregadas por el Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile.

Asimismo, los principales destinos para los productos del mar de Magallanes han sido Brasil (US$ 101 millones), Estados Unidos (US$87 millones) y China (US$ 21 millones).

Alejandra Covacevich señaló que una de las empresas del sector pesquero regional que se ha distinguido en los últimos años es "Pesca Cisne", de capitales españoles, con más de tres décadas de trayectoria en el extremo austral del país y especializada en la captura de especies como merluza austral, congrio dorado y bacalao de profundidad, este último altamente cotizado a nivel global.

La empresa destaca, además, por la eficiencia y responsabilidad en sus operaciones y por las importantes inversiones que ha desarrollado, incluyendo un nuevo buque factoría "Isla Edén", para la pesca del bacalao, con una inversión superior a los US$ 8 millones, que fue inaugurado en enero pasado.

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Luis Rodríguez Fernández, gerente de operaciones de la empresa Pesca Cisne, explicó que el bacalao de profundidad ha alcanzado precios históricos que superan los 40 dólares por kilo en mercados internacionales, particularmente en China y Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los recursos más rentables de la pesca industrial chilena.

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Las exportaciones regionales de bacalao de profundidad alcanzaron el año pasado los US$ 57 millones, mientras que este año ya superan los US$ 13 millones, con un crecimiento del 65%.

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En este contexto, el rol de ProChile ha sido clave para conectar a la empresa con compradores internacionales y generar instancias de promoción en ferias especializadas, permitiendo ampliar la cartera de clientes y fortalecer la presencia del producto chileno en el extranjero.

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Rodríguez explicó que como empresa participan con el apoyo de ProChile en las principales ferias de "Seafood" del mundo, incluyendo la China Fisheries and Seafood de Quingdao, la Global Seafood Expo de Barcelona, la Conxemar de Vigo también en España y la Seafood Expo North America/Seafood Processing North America que se celebró recién el 15 al 17 de marzo de 2026 en Boston, Estados Unidos.

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"La colaboración con la oficina regional de ProChile en Magallanes ha facilitado el acceso a información de mercado, contactos comerciales y la llegada de potenciales compradores internacionales a conocer directamente las operaciones en la zona", indicó el ejecutivo de Pesca Cisne.

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Asimismo, destacó que la pesca del bacalao de profundidad se realiza bajo estrictos estándares de sustentabilidad, utilizando sistemas como el palangre, lo que permite asegurar la calidad del recurso y su conservación en el tiempo, respaldado además por monitoreo científico y regulaciones estatales. El palangre es un arte de pesca pasivo y selectivo formado por una línea principal larga (línea madre) con múltiples ramales más cortos (brazoladas) y anzuelos cebados.

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Finalmente, el representante de Pesca Cisne relevó el impacto económico de esta actividad en la región, generando entre 1.500 y 2.000 empleos directos e indirectos, consolidando a la pesca industrial como un pilar fundamental para el desarrollo productivo de Magallanes y su proyección hacia los mercados internacionales.