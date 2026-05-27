27 de mayo de 2026
INICIA ENTREGA DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL TRÍO KAMOV
Las entradas podrán retirarse este jueves 28 y viernes 29 de mayo en Unimarc Sur y el Teatro Municipal "José Bohr".
La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio del proceso de entrega de invitaciones para el concierto del Trío croata "Kamov", agrupación internacional que llegará a la capital regional en el marco de su gira sudamericana y de la conmemoración del Día Nacional de Croacia.
La presentación se realizará este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal "José Bohr", como parte de la Cartelera Cultural Municipal y gracias a un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Punta Arenas y la Embajada de Croacia.
El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó la calidad artística del espectáculo. "A las 7 de la tarde vamos a tener un concierto de lujo, un grupo que está en una gira sudamericana que llega hasta nuestra ciudad. Es un trío de cuerdas y de piano, así que los invitamos para este día sábado 30 en el Teatro Municipal de nuestra ciudad", señaló.
En tanto, Maribel Valle, profesional del área de Cultura del municipio, detalló la entrega de entradas. "El retiro de entradas es mañana 28 de mayo en Unimarc Sur, de 15 a 17 horas, y de 15 a 19 horas en el Teatro Municipal. El viernes 29 será sólo en el Teatro Municipal, de 15 a 19 horas. Se entregarán dos entradas por persona", explicó.
La agrupación fue fundada en Rijeka y desde 2021 desarrolla una destacada trayectoria profesional en la interpretación de música docta. El conjunto está integrado por Juraj-Marko Žerovnik en piano y dirección, Matej Žirovnik en violín y Giovanni Genovese en violonchelo.
Noticias
Relacionadas
MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”
Buenos días región.
Buenos días región.
Noticias
Destacadas