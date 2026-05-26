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26 de mayo de 2026

SENADOR KUSANOVIC AMENAZA CON PASAR A LA OPOSICIÓN Y CONDICIONA SU APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: EXIGE ZONA FRANCA TOTAL PARA MAGALLANES

Buenos días región.

senadorkusanovic

Esta mañana en el matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevich, lanzó una dura advertencia a la administración gubernamental al condicionar su voto frente al Plan de Reconstrucción Nacional y manifestar su profunda molestia por el manejo político central, abriendo la puerta a un quiebre definitivo con el oficialismo.

"Si ellos toman esa postura, yo no pertenezco al gobierno y me voy a pasar a la oposición", disparó tajante el parlamentario, detallando que las tensiones se originaron a finales de enero, cuando el Ejecutivo selló acuerdos políticos con sectores independientes y ajenos al bloque oficialista local a espaldas de la representación parlamentaria de las derechas en Magallanes.

El precio del voto: Garantías concretas para Magallanes

Kusanovic fue enfático en señalar que no entregará un "cheque en blanco" al Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, advirtiendo que su respaldo dependerá exclusivamente de la entrega de beneficios estructurales para la zona austral.

"Yo no voy a votar por votar si no hay algo a cambio para Magallanes. No voy a negociar cosas para mí; voy a negociar cosas para mi región", afirmó.

Entre las medidas que actualmente estudia junto a su equipo técnico para poner sobre la mesa de negociación destacan:

  • Régimen de Zona Franca Integral: Extender los beneficios de la Zona Franca a las cuatro provincias o declarar a toda la Región de Magallanes como territorio bajo este régimen especial.

  • Corrección del sistema de concesión: Modificar las bases de la próxima licitación del recinto franco para enmendar las "ilógicas" del proceso vigente de cara al año 2030.

  • Flexibilización automotriz: Agilizar y corregir las normativas para la liberación de vehículos tras un plazo de 6 años.

Duras críticas al Plan de Reconstrucción: "Se va a prestar para puros negociados"

Al analizar el articulado del paquete de medidas económicas del Gobierno, el senador magallánico adelantó que, tal como está redactado el proyecto, no contará con su aprobación debido a fallas de fondo en materia de equidad y transparencia:

  • Privilegios ambientales sospechosos: Kusanovic criticó con severidad la propuesta de devolver el valor de la inversión a los grandes proyectos cuyos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) resulten rechazados, asegurando que esta medida "se va a prestar para puros negociados".

  • Invariabilidad tributaria desigual: Calificó de "locura" que la invariabilidad de impuestos se garantice únicamente a los megacapitales. "Todos los chilenos somos iguales ante la ley; todos los que invierten en Chile deben tener las mismas condiciones, no privilegios por tener más poder económico", argumentó.

Propuesta alternativa: IVA diferenciado

Como contrapropuesta económica nacional, el parlamentario reveló que se encuentra impulsando un proyecto de ley de IVA diferenciado inspirado en los modelos europeos:

  • IVA del 6% para una canasta familiar básica (pan, carne, leche, fruta, arroz), medicamentos y libros.

  • Subida del IVA general del 19% al 20%.

  • IVA del 30% para los artículos de lujo, logrando un balance de recaudación neutro que alivie el bolsillo de las familias más vulnerables.

Improvisación en seguridad y caudillismos en Santiago

Finalmente, Kusanovic evaluó negativamente la gestión política y de seguridad pública actual, acusando una "falta de liderazgo y nula articulación de equipo" en las delegaciones y seremías locales.

En materia de seguridad ciudadana, recordó haber votado en contra de la creación del nuevo ministerio especializado por considerarlo una duplicidad ineficiente. "Sacar la seguridad del Ministerio del Interior fue una estupidez. En seguridad y en muchas otras cosas el Gobierno está al debe; hay demasiada improvisación y eso se está notando demasiado", fustigó. Asimismo, atribuyó la fragmentación del sector a la proliferación de "caudillos y liderazgos en Santiago" que, movidos por agendas presidenciales adelantadas, "intentan llevarse la pelota para la casa" fracturando la unidad de las fuerzas de orden y libertad.


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